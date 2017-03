Svenskenes dom etter Lagerbäck-debuten: - Klasseforskjell

Saken oppdateres.

De svenske fotballekspertene i Eurosport, landslagsveteranen Kim Källström og treneren Hans Backe, var klar i sin vurdering av innsatsen til de norske herrene i Lars Lagerbäcks første kamp som norsk landslagssjef.

– Det er ikke noe å snakke om, det var klasseforskjell på lagene. Nord-Irland vinner mer enn fortjent. Det var en tung førstedag på jobben for Lagerbäck, sier Kim Källström.

Kallström har 131 kamper på det svenske landslaget og har hatt Lagerbäck som trener der. Før årets sesong i Allsvenskan signerte han for sin gamle klubb Djurgården.

Bedring i andre omgang

Källström ser likevel noen positive tegn med det norske laget. Etter en dårlig første omgang begynte det norske laget å spille bedre i andre omgang.

– De starter kampen helt feil. Så blir det litt bedre i andre omgang, og de slutter å sparke baller oppover på måfå. De begynner å spille litt, og det var noen ganger de var farlige fremover, sa Källström på Eurosport.

Han slakter innsatsen til det norske forsvaret ved 0–2 målet etter litt over en halvtime spilt. Det norske laget ble rundspilt, og Conor Washington kunne trille inn 2–0.

– Det var en guttelagstabbe. Man får egentlig ikke gjøre slikt på dette nivået, sa Källstrøm.

Norge fikk et marerittstart da Jamie Ward enkelt fikk vende om med ballen på litt over ti meter, og pirke ballen inn bak Rune Almenning Jarstein i Norges mål. Den tidligere treneren Hans Backe tror det første målet ble et sjokk for de norske herrene.

– Det første målet koster veldig mye. Et lag med utrolig dårlig selvtillit gjennom hele kvalifiseringen og så smeller det etter 90 sekunder. Man har jobbet hele uken med forsvarsspill, og så får man den smellen, sa han på Eurosport Sverige etter kampen.

For dårlig kvalitet

Backe har vært trener på toppnivå siden begynnelsen av 80-tallet, og har blant annet trent Molde og Stabæk. I fjor var han trener for det finske landslaget. Han mener kvaliteten på det norske laget er den største årsaken til at Nord-Irland ble for sterke.

– Alle håper at mirakeltreneren skal sette sammen laget på fem treninger, men det er ikke samme kvalitet på den norske generasjonen som den islandske. Det er en del unge spillere, og de har ikke i dag kvaliteten som skal til for å utfordre de andre lagene i gruppen, mener Backe.

Källström tror ikke at tapet vil sitte lenge i for Norges nye landslagssjef, og har fortsatt tro på at han er rett mann til å lede Norge de neste årene.

– Det er ikke positivt med tap første kamp, men jeg tror ikke det påvirker han så veldig mye. Han er trygg på seg selv og sitt lederskap. Jeg tror han har kommet til Norge for å bygge opp laget på sikt, så jeg tror han er komfortabel selv om det ble tap, sier Källström.