Sykdomsplaget Hegerberg brente gigantsjanse, men Lyon vant finalen på dramatisk vis

Saken oppdateres.

Olympique Lyonnais–Paris Saint-Germain 0–0 (7–6 på straffer)

CARDIFF: Rammene i den walisiske hovedstaden var akkurat slik de skal være for sesongens største fotballkamp, men for Ada Stolsmo Hegerberg ble oppladningen til hennes andre Champions League-finale alt annet enn optimal.

Natt til torsdag ble hun rammet av omgangssyken, og det ble tidlig klart at den ellers så energiske og hardtarbeidende spydspissen ikke var 100 prosent.

– Det var kritisk i dag tidlig, men hun har fått i seg litt næring og så oppegående og fresh ut. Jeg tror det skal gå fint, sa storesøster Andrine Hegerberg til NRK før kampstart.

Det viste seg å være litt for optimistisk, men 21-åringen visste iallfall å spare kreftene til hun de anledningene hvor hun kunne sette ballen i mål.

Da hun ruslet av banen etter 60 minutter hadde hun vært involvert i alle de store sjansene Lyon hadde skapt, den siste en dobbeltmulighet det var utrolig at ikke spilleren – som BBC nylig plasserte merkelappen «verdens beste» på – satte i mål.

Hun satt dermed på benken da finalen ble avgjort på det aller mest dramatiske vis: straffesparkkonkurranse.

Lagene fulgte hverandre tett til det sto 6–6. Da gikk PSG-keeper Katarzynba Kiedrzynek frem. Hun satte ballen utenfor, og målvaktkollega Sarah Bouhaddi fikk muligheten til å avgjøre kampen.

Hun scoret sikkert, og dermed kunne Hegerberg og lagvenninnene bryte ut i elleville jubelscener etter å ha sikret både Champions League-trofeet og en trippeltriumf for andre år på rad.

Stillingen i straffesparkkonkurransen ble faktisk akkurat den samme som da Lyon vant den franske cupfinalen mot PSG for et par uker siden. Da var det Hegerberg som avgjorde.

Lyon vant også den franske serien i overlegen stil.

Misbrukte kjempesjanse

I Cardiff var det spilt i 52 minutter da Hegerberg løp seg fri på bakerste stolpe og fikk foten først på et langt frispark. Redningen til keeper Katarzyna Kiedrzynek var god, men returen burde Hegerberg klart å sette i det nesten helt åpne målet.

Ballen føk imidlertid utenfor, noe den også gjorde noen minutter tidligere da Hegerberg kjempet seg først på et innlegg. Avslutningen gikk imidlertid via et PSG-bein og ut til hjørnespark.

Tidlig i kampen kunne Hegerberg også ha scoret da ballen plutselig datt i beinene hennes etter et innlegg, men avslutningen gikk da rett i en annen Paris-fot.

Haltende stjernetrio

Det var PSG som fikk den største muligheten i første omgang da Shirley Cruz Traña dro seg fri i feltet, men hennes avslutning gikk rett på keeper.

Champions League-finalen var Hegerbergs kamp nummer 100 i Lyon-trøyen. Jubilanten startet på topp i det som på papiret var en fryktinngytende trio sammen med Eugénie Le Sommer og Alex Morgan.

Sistnevnte gjorde comeback etter en lyskeskade, og etter 20 minutter ble det klart at heller ikke hun var 100 prosent. Den amerikanske stjernen holdt seg til låret, og Lyon ble nødt til å gjøre et tidlig bytte.

Sammen med Hegerbergs sykdom var kanskje det noe av årsaken til at Lyon hadde problemer med å få nok fart på ballen. PSG lå lavt og kompakt, samtidig som de satset på overganger.

Pulsen til Hegerberg økte nok betraktelig like etter at hun satte seg på benken, for da ble PSGs Marie-Laure Delie spilt helt alene med Lyons keeper. Hun prøvde å trille ballen rolig inn nede ved stolpen, men heldigvis for Hegerbergs lagvenninner gikk den utenfor.

Preget bybildet

22.433 hadde møtt frem i Cardiff for å få med seg finalen i den gjeveste klubbturneringen innen fotballen.

Før kampen kunne fotballglade være med på en rekke aktiviteter i en stor «fan zone» nede ved havnen i byen.

Store bilder av heltene fra de to Champions League-finalene denne uken preget bybildet.

Mest fokus var det på Cristiano Ronaldo og resten av stjernene fra Real Madrid og Juventus som møtes lørdag kveld, men også kvinnene fikk en god dose av oppmerksomheten.

Tamt og sjansefattig

Det siste kvarteret av den ordinære tiden ble ingen fest.

– Nå må det skje noe, jeg var i ferd med å duppe av, sa NRK-ekspert Tom Nordlie.

Han ble ikke bønnhørt, og utenom et par litt halvhjertede skuddforsøk var det heller ikke mye underholdning i ekstraomgangene.

Dramatikk ble imidlertid nok av i straffesparkkonkurransen, og til slutt var det Hegerberg og Lyon som kunne juble.

