TIL bekrefter: Jakter Rosenborg-spiss

Saken oppdateres.

Som iTromsø skrev 2. august er TIL interessert i Rosenborg-spissen. Og det gikk ikke lang tid før det konkretiserte seg i en henvendelse til Bakengas agent.

– Ja, vi gjorde en henvendelse, men vi fikk da vite at han først ønsker å se om han kan finne seg en klubb i utlandet, sier TIL-trener Simo Valakari til iTromsø.

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen bekreftet i starten av august at man ville la Bakenga forlate klubben. TIL-trener Valakari har ikke gitt opp å få tak i trønderen.

Overgangsvinduet for norske klubber stenger 16. august.

– Det er ikke en lukket «case». Han har ikke signert for noen klubber ennå. Det er alltid spekulasjoner på denne tiden, og vi jobber ganske hardt med forskjellige overgangsmål, sier Valakari.

Eliteseriespillere

TIL trenger sårt målscorere i laget og er også i beit etter midtbanespillere. Og det primært fra Eliteserien.

– Vi må se på eliteseriespillere først, for det er kort tid igjen og disse spillerne vet hvordan denne ligaen er. Men det er ikke lett å finne en norsk spiller. Men «crazy things» kan skje på slutten av et overgangsvindu, sier Valakari.

TIL har hatt Runar Espejord ute med skade hele denne sesongen, og 21-åringen er ennå ikke klar for spill. I tillegg har verken Slobodan Vuk eller Mour Samb slått til.

– Dere jakter en midtbanespiller, men behøver også en spiss?

– Ja, vi ser etter en spiller som kan bidra i laget. Det kan nærmest være uansett posisjon, slik vi ser det nå. Det vi trenger er noen som kan utgjøre en forskjell umiddelbart, sier Simo Valakari.

Mushaga Bakenga faller nok inn i den kategorien. Spissen scoret i fjor syv eliteseriemål på 415 eliteserieminutter. I år er han dog bak Nicklas Bendtner og Matthías Vilhjálmsson i RBK-spisskøen.

Neppe klar før VIF-kampen

Da TIL gikk med på å la Tom Høgli bli et halvår til i FC København fikk klubben en kompensasjon for dette. I tillegg sparte klubben lønnsmidler.

Går FCK til gruppespillet i Champions League får TIL ytterligere 1 million kroner.

– Men disse pengene kan vi ikke bruke før vi vet vi har dem, sier TIL-sportssjef Svein-Morten Johansen.

Han bekrefter at klubben jobber parallelt med fire spillere per i dag, men at det neppe kommer til å bli en ny spiller klar til Vålerenga-kampen mandag.

– Det kan bli tøft, sier Johansen.