TIL har gitt Bakenga tilbud om ny kontrakt: - Jeg svarer etter sesongen

Saken oppdateres.

Bakenga har spilt åtte eliteseriekamper for TIL etter overgangen fra Rosenborg i midten i august. Det har resultert i tre mål for spissen som kom gratis fra RBK. Avtalen hans med «Gutan» var bare ut sesongen, og ettersom han ble skadet i lysken på trening 26. oktober har han vært på sidelinja de siste ukene.

Men TIL og Valakari mener de har sett nok for å kunne ta grep. I et møte tidligere denne måneden der Valakari, sportssjef Svein-Morten Johansen og Bakenga var til stedet signaliserte klubben sterkt sin interesse uten å gå i detalj på det økonomiske.

– Det var viktig for oss vise «Mush» at vi ser potensial videre i han. Han har vært skadet, men vi så noe i bortekampen mot Stabæk som vi kan få til, sier sportssjef Johansen.

– Mulig toppscorer

Møtet gikk ifølge sportssjefen så bra at han håper Bakenga kan signere.

– Vi har ikke gitt han en frist, men skal ta en prat med han om ikke så lenge. Det viktigste er at «Mush» selv vil dette, og er motivert. Han virket på meg åpen for å bli i TIL, sier Johansen.

Tanken fra klubbens side er i utgangspunktet å signere Bakenga på en treårsavtale ut 2020-sesongen.

– Jeg ønsker å gi «Mush» tid til å bygge seg opp igjen til å bli en så god spiller som vi tror han kan være, sier Valakari til iTromsø.

Hovedtreneren mener Bakenga har kvalitetene til å bli en fremtidig toppscorer for TIL.

– På den tiden han har vært her er jeg blitt overbevist om at dette er en spiller vi vil ha også videre.

Johansen tror TIL kan få konkurranse om å beholde 25-åringen. Blir Bakenga, fastslår sportssjefen at jakten på midtspisser foran 2018 er over. TIL har fra før Thomas Lehne Olsen og Runar Espejord samt flere andre spillere som kan bekle den rollen.

Svarer TIL etter sesongen

Bakenga har vært i Trondheim i noen dager og er nettopp tilbake i Tromsø. Slik kommenterer trønderen tilbudet fra TIL:

- Det er hyggelig. Det er ikke noe mer å si, sier Bakenga til iTromsø.

- Hva er sjansen for at du skriver under på kontrakten?

- Først må jeg bli frisk, så får vi se an hva som skjer videre og tenke på det senere, sier Bakenga til iTromsø.

- Blir det en avgjørelse før eller etter sesongslutt?

- Det blir nok etter sesongen er over, svarer 25-åringen, som ikke vil kommentere om han har flere tilbud på bordet.

Men med skaden går det framover, uten at det kan sies for sikkert om han er på banen noe mer i 2017.

- Det går bedre, ja. Jeg skal trene rolig i dag, så får vi se hvordan det blir framover, sier Bakenga til iTromsø.

- Blir du klar til søndagens kamp mot Haugesund?

- Den kommer nok litt tidlig, men man vet aldri, svarer Bakenga.

Valakari på sin side tror spissen kan bli klar til siste seriekamp. Borte mot Brann 26. november.

– Det kan skje, men Haugesund tror jeg kommer for tidlig, sier TIL-treneren.