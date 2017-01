TIL-leder etter kontraktsavslag: - Hvis Gjermund ser at han vil snu på det, så er jeg på kontoret hver dag

Saken oppdateres.

Det sier sportssjef Svein-Morten Johansen i TIL etter mandagens nyhet om at Gjermund Åsen har takket nei til ny kontrakt med klubben blant annet fordi han ønsker å «utvikle seg videre» .

iTromsø omtalte kontraktsavslaget fra en av klubbens mest brukte spillere i 2016, og Johansen sier TIL nå vil sitte litt på gjerdet.

– Som saken ligger nå lukker vi den ikke, men initiativet for en forlengelse må ligge hos Gjermund selv. Hvis Gjermund ser at han vil snu på det, så er jeg på kontoret hver dag, sier sportssjef Johansen til iTromsø.

Sommersalg

Johansen sier det skal mye til for at Åsen forsvinner i vinter, selv om han er på utgående kontrakt.

– Det kan hende at dersom vi får et bra bud til sommeren så vil vi vurdere det, men i utgangspunktet ikke gjøre noe i vinter, sier Johansen.

Klubbledelsen utelukker dog ikke at noe kan komme til å skje i vinter.

– Vi vil ha en god inngang på sesongen, og det er ingen signaler på noen bud nå. Derfor vil jeg ikke åpne for noen spekulasjoner i vinter, selv om vi har en holdning at er det gode bud på våre spillere så vurderer vi alltid disse, sier Johansen.

Ut 2018

TIL kom med et tilbud forrige uke om en kontrakt ut 2018-sesongen for Åsen. Altså en forlengelse på ett år av kontrakten han skrev under før 2015..

– Jeg snakket med Gjermund, og for hans del dreier det seg om å gjøre han videre i fotballivet sitt. Jeg ble litt overrasket over at han takket nei, men denne typen beslutninger er også en del av fotballen, sier Johansen.

Selv fastslo Åsen at han fortsatt vil prestere i Tromsø selv om han ikke forlenger avtalen.

– Jeg er nå Tromsø-spiller ut året, og går løs på sesongen med hundre og ti prosent motivasjon. Jeg kom tilbake bra trent, og har lyst å prestere, sa Åsen til iTromsø mandag.

At Åsen signaliserer at han vil bort senest etter sesongen gjør at TIL må se etter en erstatter.

– Vi har noen tanker om framtiden, så dette kan intensivere det langsiktige arbeidet på offensive midtbanespillere, sier Johansen.