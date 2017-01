TIL-profil har sagt nei til ny kontrakt – kan forsvinne fra Tromsø i vinter

Saken oppdateres.

Trønderen var forrige sesong en av Bård Floviks mest betrodde menn, og startet 28 av 30 kamper for TIL i Eliteserien. Den tidligere Ranheim- og Rosenborg-spilleren hadde flest målgivende pasninger i klubben med sine seks assister, og sto i tillegg for to scoringer.

På iTromsøs spillerbørs var Åsen i jevn konkurranse med lagkamerat Magnar Ødegaard klubbens beste spiller gjennom sesongen.

25-åringen er i 2017 i sitt tredje og siste kontraktsår etter overgangen fra Ranheim i desember 2014, og TIL har gitt uttrykk for at de ønsket han videre. Dette gjorde klubben gjennom å komme med et forslag til en ny avtale i forrige uke.

– Utvikle seg videre

Forslaget fra TIL som gikk ut 2018-sesongen har blitt avvist av Åsen, noe agent Kevin Ingebrigtsen bekrefter.

– Vi har takket nei til kontraktsforslaget til Tromsø. Nå ser vi på andre løsninger for Gjermund, sier Ingebrigtsen til iTromsø.

En av årsakene til at 25-åringen kan forsvinne, og det potensielt allerede i dette overgangsvinduet, er ifølge agenten at Åsen ønsker å ta steg i karrieren.

– Gjermund ønsker å utvikle seg videre, sier Ingebrigtsen til iTromsø.

I TIL har de foreløpig få kommentarer til Åsens framtid per i dag.

– Jeg kan ikke gå inn i forhandlinger her. Vi er i dialog, sier TILs hovedtrener Bård Flovik til iTromsø.

– Motivert

Agent Ingebrigtsen poengterer at midtbanespilleren fortsatt er «hundre prosent motivert for å spille for TIL i 2017», selv om han har takket nei til en ny avtale.

Selv sier ikke Åsen så mye om framtiden, eller tilbudet han takket nei til.

– Jeg er nå Tromsø-spiller ut året, og går løs på sesongen med hundre og ti prosent ønske om å prestere, sier Åsen til iTromsø.

Skulle TIL velge å gå for å selge Åsen i vinter som følger av kontraktsavslaget vil han respektere det.

– Hvis de vil selge meg skal jeg pakke sekken. Men akkurat nå er jeg helt rolig som skjæra på tunet, og ser fram til Brann-kampen i serieåpningen, sier 25-åringen.

Skandinavia og Mellom-Europa

Ingebrigtsen, som jobber for selskapet Stars and Friends, forteller at det sees på alternative klubber både i Skandinavia og Mellom-Europa for Åsens videre karriere.

– Vi jobber med nye muligheter for Gjermund, men om det skjer i vinter eller til sommeren er vanskelig å si, sier Ingebrigtsen til iTromsø.