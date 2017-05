TV 2 og Viasat deler Champions League-rettighetene

Saken oppdateres.

I 25 år har mediekonsernet MTG – som eier Viasat – hatt rettighetene til klubbfotballens gjeveste fotballturnering: Champions League.

Kampene er blitt vist eksklusivt på Viasats kanaler helt siden turneringens oppstart i 1992, men fra og med 2018 blir det en endring.

Nå skal TV 2 vise noen av kampene. MTG har sikret seg rettighetene til Champions League fra 2018 ti 2021, men mediekonsernet selger i denne perioden en del av kampene videre til TV 2.

Nye kamptidspunkt

– MTG har sikret seg rettighetene til Champions League i Skandinavia. I Danmark og Sverige har MTG rettighetene eksklusivt, men i Norge har vi sublisensiert deler av kampene til TV 2. Det som er viktig å få frem, er at alle kampene fortsatt vil vises på Viasats flater – enten på våre TV-kanaler eller vår nettjeneste Viaplay, sier kommunikasjonssjef i MTG, Line Vee Hanum, til Aftenposten.

Fra og med 2018/19-sesongen blir det forandring i TV-tidene for Champions League. De foregående sesongene har kampene blitt vist 20.45 tirsdager og onsdager. Nå skal kampene fordeles over flere tidspunkt, slik at det vil være mulig for seerne å se flere kamper. Kampene skal spilles klokken 19 og 21 tirsdager og onsdager.

TV 2 skal nå vise to kamper hver uke. Én kamp tirsdag og én kamp onsdag. Det jubler TV 2-sjef Olav T. Sandnes for. TV 2 skal også vise kamper i finalerundene, samt selve finalen.

TV 2 må sende på åpne kanaler

– Vi er enormt glade for å ha sikret oss denne rettigheten. Nå skal vi vise to av de aller mest attraktive kampene hver eneste runde, inkludert finalerundene. Disse vil bli vist eksklusivt på TV 2s kanaler i Norge og tilgjengeliggjort på TV 2 Sumo. Også finalen vil vises på TV 2. Vi ser frem til dette samarbeid med MTG-konsernet, sier TV 2-sjef Olav T. Sandnes i en pressemelding.

Kampene på TV 2 skal gå på såkalt fri-TV. Det vil si at TV 2 er nødt til å sende Champions League på én av sine åpne kanaler – enten TV 2s hovedkanal, Zebra, Sportskanalen eller Nyhetskanalen.

Derfor deler MTG rettighetene

MTG vil ikke kommentere hvor mye mediekonsernet betaler for Champions League-rettighetene eller hvor mye TV 2 betaler. Men sportssjef i MTG Norge, Anne Tufte, legger ikke skjul på at prisene for rettighetene har steget.

– Ja, det sier seg egentlig selv, det. Rettighetsprisene går opp, sier Anne Tufte og fortsetter:

– Fra og med 2018/19-sesongen blir det endring i tidspunktene for kampene, og vi mente derfor at dette var et godt tidspunkt for å finne en måte å dele rettighetene.

– Hadde det vært for dyrt for dere å ha rettighetene alene?

– Vi valgte dette nå. Litt for å ha mulighet til å kjøpe andre rettigheter. Vi så det som en god deal for MTG.

– Hvor stor andel av rettighetsutgiftene betaler TV 2?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Vi uttaler oss ikke om pris eller prosess.