TV 2 relanserer tippekampen: Sender én Premier League-kamp gratis hver runde

Saken oppdateres.

I mange år var lørdag klokken 16 et hellig tidspunkt for fotballinteresserte nordmenn.

Det var da Arne Scheies stemme dukket opp i stua, og det var klart for tippekampen fra engelsk fotball.

I disse dager har vi tilgang til det aller meste av fotball vi ønsker å se, så lenge vi betaler for det. I Norge er det TV 2 som eier rettighetene til engelsk Premier League, og disse kampene er blitt sendt på betalkanaler, med noen få unntak.

– Godt fornøyd

Men nå relanserer TV 2 tippekampen. Som følge av at kanalen ble enig med TV-distributøren Get om en ny avtale, skal de hver runde sende en kamp på åpen kanal, lørdag klokken 16.00.

Dette tilbudet vil først bli aktuelt for alle som har Get som sin TV-distributør.

– Vi er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet med Get, og veldig stolt over at vi nå bringer Tippekampen tilbake på tv-skjermene, sier Kjetil Nilsen som er direktør for distribusjon og teknologi i TV 2, i en pressemelding.

På spørsmål om dette vil bli aktuelt for andre distributører, svarer han:

– Vi vil tilby dette også til andre distributører, og håper at vi kan bli enig med flere etter hvert.

Liverpool først ut

Den første kampen som blir sendt på åpen kanal er Liverpools møte med Hull, lørdag 4. februar.

– Plinget er tilbake med et smell. Tippekampen er engelsk fotball lørdag klokken 16 på en åpen kanal, og det er svært gledelig å kunne dele det unike Premier League-produktet med et enda større publikum. Vi bygger en spesiell profil rundt satsingen på tippekampen. Bredere og mer folkelig. Dette er en sending for både fotballfolket – og hele familien, sier sportssjef Vegard Jansen Hagen i TV 2.

De åpne kampene skal ifølge TV 2 inkludere studiosendinger både før og etter kampen, samt i pausen.