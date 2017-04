TV-krigen hardner til: Nå nektes TV 2 å vise cupen og U21-landslaget

Saken oppdateres.

Det sier rettighetsansvarlig i TV 2, Bjørn Taalesen. Både TV 2 og Fotball Media bekrefter overfor Bergens Tidende at kanalen nektes å sende kamper fra herrenes cup samt det norske U21-landslaget.

Det er NRK som har rettighetene til cupen, men tidligere år har andre TV-kanaler fått vise deler av cupen. Slik blir det ikke nå.

– Vi ga beskjed om at vi var interessert i å vise cupkamper som ikke NRK skulle vise. Svaret vi fikk fra Fotball Media var at det ville være unaturlig for dem å inngå avtaler med TV 2 i den situasjonen som er nå, sier Taalesen.

– Vi var også interessert i å vise kamper med U21-landslaget, men fikk samme svar om det, opplyser rettighetssjefen.

FotballXtra er årsaken

Fotball Media forvalter medierettighetene på vegne av Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball (NTF). De liker svært dårlig at TV 2 i sin FotballXtra-sending om søndagene viser målene underveis i eliteserierunden.

TV 2 mener at nyhetsretten gir dem denne muligheten, mens Fotball Media mener at TV 2 handler på en utspekulert måte ved å legge inn ekstra nyhetssendinger i FotballXtra.

Konflikten har skapt full krig mellom TV 2 og Fotball Media. Det vakte oppsikt da Norsk Toppfotball gikk ut til klubbene i Eliteserien med en tindrende klar oppfordring om ikke å stille med spillere/ledere i FotballXtra-sendingene på TV 2. Norges Fotballforbunds generalsekretær var uenig i dette fremstøtet, og advarte mot å blande kortene.

Det er også kommet frem i Aftenposten at Discovery kan vurdere å holde tilbake akkrediteringer for TV 2.

Fotball Media: - Satt på vent

Nå kommer altså enda en konflikt på bordet. Fotball Media bekrefter at de har sagt nei til å selge TV-rettigheter for cupen og U21 til TV 2.

– Vi har ikke vært i konkrete forhandlinger med TV 2 om disse rettighetene, men det har vært et ønske fra TV 2 om å få vise kamper fra cupen og U21-landslaget, sier daglig leder Knut Kristvang i Fotball Media.

– Så lenge vi har den uavklarte situasjonen rundt FotballXtra har vi valgt å avvente forhandlinger med TV 2, fortsetter Kristvang.

TV 2 mener at Fotball Media blander kortene.

– Vi opplever at alt plutselig er blitt tungt og vanskelig. Så vi har dessverre ikke lyktes til nå, sier Bjørn Taalesen.

NFF vil ikke kommentere

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til Bergens Tidende at «dette er problemstillinger jeg ikke deltar i vurderinger av», og at saken håndteres av Kristvang og Fotball Media.

PS : 1. runde i cupen starter for alvor onsdag kveld. NRK produserer alle kampene der de 16 eliteserielagene er involvert, og de sender oppgjørene på nrk.no.