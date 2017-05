Tabelltopp i fjæra etter straffespark på overtid

Sesong for lopper – her kan du handle

Vårvarmen tilbake for fullt i Trøndelag

To 13-åringer skadd i påkjørsel i Meløy

Vårvarmen tilbake for fullt i Trøndelag

Saken oppdateres.

Ranheim – FFK: 1–0

Ti sekunder før full tid ble innbytter Andreas Weigner Rye løpt over ende innenfor sekstenmeteren av Fredrikstads keeper Håvar Jensen. Topplaget Ranheim er i flyt.

Sjansefattig time

Lenge var det lite som tydet på at Ranheim skulle plukke sin fjerde hjemmeseier av fire mulige. Den første timen i fjæra var sjansefattig og jevnspilt. Kvarteret før slutt fikk gjestene fra Fredrikstad nettkjenning, men målet ble annullert for offside.

Livlig siste kvarter

Da våknet matchen skikkelig til liv. Begge lag kom til gode målsjanser, og Ranheims Mads Reginiussen fikk to gedigne muligheter til å score. Først da nedfallsfrukt etter en dødball landet på lissa hans få meter fra mål.

Men skuddet blåste finnmarkingen langt over. Så – to minutt før full tid – stanget midtbanespilleren ballen i tverrliggeren på innlegget fra høyreback Fonn Witry. Det oste poengdeling for Ranheim.

Straffe sekunder før slutt

Andreas Rye kom inn for Øyvind Storflor etter 73 minutter. Og innbytteren skulle altså få en avgjørende rolle i kampens avgjørende sluttminutter, da han skaffet Ranheim straffesparket ti sekund før full tid.

Mikke Karlsen har for alvor blåst ny vind i karrieren etter hjemkomsten til Ranheim, og spissen sviktet ikke fra krittet.

Toppscoreren sviktet ikke

Sikkert satte Karlsen ballen helt ute i hjørnet nede til venstre for keeper. Det var spissens femte mål denne sesongen. Dermed er han på «toppscorer-pallen» i 1. divisjon etter sju serierunder. Kun Sandnes Ulfs Sellin og Mjøndalens Boye (begge med seks mål) har scoret flere.

Endelig vant Levanger

Levanger har slitt i sesongstarten, men våknet skikkelig borte mot Arendal. To kjappe mål etter omlag halvtimen - først ved Aniekpeno Udoh og så Erik Tønne - sørget for ledelse til pause. På overtid puttet innbytter Robert Stene inn Levangers tredje mål i sesongens første seier.