Talentene i eliteserien: Se opp for disse ungguttene i 2017

Saken oppdateres.

Mange talenter har fått sitt gjennombrudd i eliteserien de siste årene.Unggutter som Martin Ødegaard, Kristoffer Ajer, Iver Fossum og Sander Berge markerte seg alle i eliteserien, før de tok steget til større klubber i utlandet.

Det er en vanskelig øvelse å sette opp en liste over talentene i eliteserien og komme med en spådom på hvordan de kommer til å gjøre det i 2017. Vi har fått hjelp av flere fotballeksperter og i hvert fall gjort et forsøk.

Kriteriene for å være på listen er som følger:

* Spilleren må være norsk og født i 1997 eller senere.

* Muligheten for spilletid i eliteserien må være til stede i spillerens aktuelle klubb.

Spillere som allerede har fått et gjennombrudd, spilt mye i eliteserien, eller etablert seg på laget, er ikke tatt med i denne oversikten. Derfor er blant annet Odds Rafik Zekhnini (19), Moldes Sander Svendsen (19) og Vikings Julian Ryerson (19) utelatt.

Odds kantjuvel

Førstnevnte er kanskje det største talentet i eliteserien nå. Odd avslo tidligere i vinter et stort bud på kantjuvelen, som er klubbens største salgsobjekt. Zekhnini spilte 22 kamper og scoret fem mål for Odd i eliteserien i fjor.

Svendsen debuterte i eliteserien så langt tilbake som i 2013. Har allerede spilt 65 seriekamper for A-laget til Molde (13 mål). Brukt mye på kanten forrige sesong, men har fått sjansen i favorittposisjonen på topp i vinter.

Lyngdal-gutten Ryerson har stort sett spilt høyreback i Viking. Startet 12 eliteseriekamper forrige sesong (seks innhopp). Han har blitt testet ved siden av Steffen Ernemann sentralt på midtbanen i oppkjøringen, en oppgave han også har løst bra. 19-åringen må trolig kjempe mot Claes Kronberg om en plass på høyrebacken i år.

Her er listen vår (ikke rangert):

Tobias Svendsen (17), Molde.

Midtbane. En playmakertype som har god teknikk og bra fart. Blir av Solskjær omtalt som «framtida til klubben». Har vært på flere treningsopphold i nederlandske Ajax sammen med storebror Sander.

Magnus Grødem (18), Vålerenga.

Midtbane. Hentet fra Bryne i fjor sommer. Offensiv midtbanespiller som scoret i eliteseriedebuten for Vålerenga forrige sesong. Har bra fysikk, god teknikk, er målfarlig og en bra avslutter. Har markert seg i treningskampene.

Stian Michalsen (19), Viking.

Midtbane. Spennende spiller som trives best på kanten. Blir betegnet som en «dribleglad artist». Har en herlig teknikk, er god en-mot-en offensivt, har et meget bra driv og skyter godt med begge bein. Kan fort bli en hit i årets eliteserie.

John Kitolano (17), Odd.

Forsvar. En uredd og offensiv back med stor fart. God en-mot-en begge veier, og har en fin venstrefot. Kan være et alternativ på venstrebacken på Odd-laget allerede denne sesongen.

Abdul-Basit Agouda (17), Strømsgodset.

Angrep. Rask spiss med et stort register av avslutningsferdigheter. Har prøvespilt for en rekke utenlandske klubber det siste året. Vil få spilletid i år, men konkurrerer med Pedersen, Engblom og Høiland om to spissplasser.

Tobias Heintz (18), Sarpsborg 08.

Midtbane. Har gode individuelle ferdigheter og et godt blikk for spillet. Trygg med ball under press og har en flott fot. Mangler litt fart. Har spilt mye i oppkjøringen.

Sebastian Pedersen (17), Stabæk .

Angrep. Kom til Stabæk fra Ham-Kam i 2015. Lillebroren til Marcus Pedersen. Startet én kamp og fikk fire innhopp i eliteserien forrige sesong. Scoret ett mål. Er en målsnik, og en veldig god avslutter. Tøff i spillestilen, selv om han ikke er en av de største spillerne fysisk.

Jørgen Strand Larsen (17), Sarpsborg 08.

Angrep. Har fått sjansen i treningskampene og scoret blant annet mot CSKA Moskva. Er det heteste salgsobjektet til Sarpsborg 08, og kan fort bli solgt i vinter. Blir betegnet som en målgarantist. Er en stor spiss som er bra med ballen i beina.

Erling Braut Håland (16), Molde.

Angrep. Debuterte som 15-åring i 1. divisjon for Bryne i fjor. Hentet til Molde før årets sesong. Omtalt som et av de største talentene i Norge i sin årsklasse. Er en rask og allsidig spiss, med gode ferdigheter foran mål.

Emil Bohinen (17), Stabæk.

Midtbane. Tatt opp i A-stallen til Stabæk før forrige sesong. Er en elegant midtbanespiller, som er flink til å lese spillet. Hakket mer teknisk enn det pappa Lars Bohinen var. Har et mål om å spille seg inn på laget i år.