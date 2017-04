Tallknuserne har regnet ut hvordan Premier League ender: Manchester United havner utenfor topp fire

Saken oppdateres.

Med avslutningen i Premier League tre uker unna, er det stor spenning både om seriegullet, topp fire-plassering som gir spill i Champions League, og om hvem som rykker ned.

Norsk Regnesentral har gjort en sannsynlighetsberegning før de resterende rundene. Torsdagens 0-0 kamp mellom Manchester City og Manchester United er tatt med i betraktningen.

Forsker Nikolai Sellereite og assisterende forskningssjef Anders Løland gir deg svarene her.

Disse rykker ned

Per nå ligger følgende tre lag an til nedrykk hvis vi ser på tabellen: Sunderland (21 poeng på 33 kamper), Middlesbrough (27 poeng, 34 kamper) og Swansea (31 poeng, 34 kamper).

Like over streken finner vi Hull (33 poeng, 34 kamper) og Burnley (36 poeng, 34 kamper).

Regnesentralens dom : Det er 99,9 prosent sannsynlighet for at Sunderland må ned i Championship. Middlesbrough gis 1,6 prosent sjanse for å overleve, mens Swansea rykker ned med 69,1 prosent sannsynlighet. Det ser bedre ut for Hull, som gis over 70 prosent sjanse for å beholde plassen. Og det er kun 1,8 prosent fare for at Burnley rykker ned.

Slik gjøres beregningene Beregningene er basert på en statistisk modell hvor hvert lag har et styrketall. Det tas hensyn til hjemmebanefordel, men ikke eventuell formutvikling. Den (relative) hjemmebanefordelen er den samme for alle lag.

Styrketallene og hjemmebanefordelen er ukjente størrelser som tallfestes ved hjelp av resultatene i kampene som er spilt hittil i år. Her tas det hensyn til hvilke lag som har spilt mot hverandre, slik at en seier over et godt lag er bedre enn en (like stor) seier over et dårligere lag. En stor seier er i tillegg bedre enn en ettmålsseier.

Rangering av lagene basert på styrketallene følger dermed ikke helt tabellsituasjonen, men avviker noe fordi det tas hensyn til hvem som har møtt hvem og fordi også målforskjell har betydning for beregning av styrketallene. Modellen mener derfor at Chelsea er årets beste lag (styrketall 100), mens Tottenham ligger et hakk under på andreplass (styrketall 99). Liverpool, Manchester United og Manchester City anses som like gode (styrketall 96).

Når styrketallene og hjemmebanefordelen er tallfestet fra de spilte kampene, spilles resten av kampene 50.000 ganger på en datamaskin. Tabellsituasjonen gjøres tilsvarende opp 50.000 ganger. Deretter beregnes det hvor mange ganger Chelsea kommer på førsteplass, andreplass og så videre, og tilsvarende for alle lag, som igjen gir sannsynligheten for plassering for hvert enkelt lag. Det samme gjøres for enkeltkamper. Kilde: Norsk Regnesentral

Topp fire

En topp fire-plassering er helt avgjørende for toppklubbene, ettersom dette gir spill i neste sesongs Champions League. Chelsea og Tottenham blir blant de fire beste, men under dem er det helt åpent om de to resterende plassene:

3: Liverpool 66 poeng (34 kamper)

4: Manchester City 65 poeng (33 kamper)

5: Manchester United 64 poeng (33 kamper)

6: Arsenal 60 poeng (32 kamper)

7: Everton 58 poeng (34 kamper)

Regnesentralens dom : Liverpool har på papiret et godt program de fire siste kampene (møter Watford, Southampton, West Ham og Middlesbrough). Dette tar modellen hensyn til – selv om det skal sies at Liverpool har gjort det til vane å slå de beste lagene og dumme seg ut mot de svake. Manchester United på sin side møter både Arsenal og Tottenham borte, og dermed er det United som ender utenfor topp fire – ifølge tallknuserne.

Sannsynlighet for topp fire: Chelsea 100 prosent, Tottenham 99,9, Manchester City 76,5, Liverpool 66,4, Manchester United 41,6, Arsenal 15,1, og til slutt Everton med 0,1 prosent.

Seriegull

Både Chelsea og Tottenham har spilt 33 kamper, altså har de fem kamper igjen. Chelsea har 78 poeng (40 plussmål), mens Tottenham har 74 poeng (47 plussmål).

Chelsea møter Everton borte, Middlesbrough hjemme, West Bromwich borte, Watford hjemme og Sunderland hjemme. Tottenham har Arsenal hjemme, West Ham borte, Manchester United hjemme, Leicester borte og Hull borte.

Regnesentralens dom : Det er 87,3 prosent sjanse for at Chelsea holder stand og vinner Premier League 2016/17. Tottenham gis 12,6 prosent sjanse. Sannsynligheten for at et annet lag skal vinne er tilnærmet lik null.