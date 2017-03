Tar grep etter svakt 2016: Millionpott til klubbene med best omdømme

Saken oppdateres.

2016 er av mange blitt stemplet som et kriseår i norsk fotball etter åpenhetsdebatten, klubbenes svake resultater i Europa og landslagets begredelige høst. Nå skal Norsk Toppfotballs (NTF) fordelingsmodell premiere klubbene med best omdømme.

– Det er ikke vi som ønsker det i og for seg. Det er klubbene som har bestemt at det skal være sånn. Vi organiserer bare måten klubbene ønsker å fordele pengene, sier Leif Øverland, direktør i NTF.

– Er dette et grep etter et tungt 2016 med åpenhetsdebatten, svakt landslag og ingen klubber i Europa?

– Jeg er overbevist om at de som sitter i styret og daglig ledelse ikke trenger dårlig landslagsprestasjoner eller åpenhetsdebatt for å forstå at omdømme er viktig. Dette er kloke ledere som vet at godt omdømme er viktig. Men samtidig når det butter litt, så skjerper man seg. Det er positivt. Hadde alle hatt fantastisk omdømme hadde alt vært «såre vel», svarer Øverland.

Klubbenes forslag selv

Det er elleve av eliteserieklubbene selv som har utarbeidet forslag og lagt det fram for de øvrige før NTF har fått i oppgave å organisere dette.

I eliteserien er det tre premiepotter ut fra sportslig resultater, som er klart størst, hvordan klubbene jobber med spillerutvikling og en kommersiell pott.

Under kommersiell pott ligger omdømme som et av tre kriterier sammen med tilskuertall og engasjement på hjemmeside og i sosiale medier.

Slik fordeles pengene Fordelingsmodellen på 290 millioner kroner er slik: Resultat (basert på sportslig prestasjon/tabellplassering)

Utvikling (basert på klubbens arbeid med spillerutvikling)

Kommersiell pott (23 millioner kroner) Kommersiell pott skal belønne klubber som anses som kommersielt attraktive etter disse kriteriene: Omdømme Tilskuertall Engasjement på hjemmeside, sosiale medier og CRM-score (kunderelasjonshåndtering) Dette gjelder for de neste seks årene.

– Grunnen er at fotballklubbene er blitt bedrifter, og man er opptatt av å løfte omdømmet i norsk fotball. Det gjøres gjennom alt fra å få orden på økonomien, være åpne for media, skape bra prestasjoner på banen og trøkk på tribunen, forteller Ine Hope Karlsen, økonomisjef i NTF, og Øverland utfyllende.

Sponsor Insight skal måle klubbenes omdømme hver uke og lage en indeksert tabell med plassering fra 1–16. I august får NTF den første offisielle rapporten.

Pengene bare en gulrot

Øverland og Karlsen peker på at i næringslivet ellers er det fra før vanlig med omdømmemålinger jevnlig.

Ifølge Karlsen er ikke pengene som deles ut fra fordelingsmodellen den beste gevinsten med omdømmemålingen.

– De som jobber godt med omdømme får flere fornøyde supportere. At de skal få en større andel av kommersiell pott er rimelig. Det viktigste med godt omdømme er ikke pengene de får fra fordelingsmodellen, selv om det er en gulrot, sier Karlsen.

Enklere å få sponsorer

Hun tror det skal bli lettere å skaffe sponsoravtaler med etter omdømme-grepet.

– Det viktige er at samfunnet, byen og folket rundt ser positivt på klubben. Det vil få helt andre ringvirkninger, som flere tilskuere og trolig blir det enklere å skaffe sponsorer, sier Karlsen.

Øverland trekker fram Odd som et godt eksempel på klubb med godt omdømme.

– At Odd har fått hele Telemark med er ikke bare på grunn av god fotball, men de er på skoler og snakker om mobbing, bidrar i fylkeskommunen og hjelper folk tilbake i jobb. De tar samfunnsrollen på alvor. Flere andre klubber gjør også mye av det samme, uavhengig av sportslig resultater.

Slik forklarer Odd suksessen

At Odd har godt omdømme er ikke tilfeldig, ifølge klubbens direktør Einar Håndlykken.

– I min verden er en fotballklubbs omdømme det aller viktigste etter å vinne fotballkamper. Fordi omdømmet er det vi selger for så vidt til publikum, men først og fremst sponsorer. Vi har vært veldig opptatt av merkevarebygging, sier Håndlykken.

– Hva har dere gjort konkret for å styrke omdømmet?

– Vi er Norges mest miljøvennlige fotballklubb. Vi er på skoler, samarbeider med Nav og fylkeskommunen for å hjelpe folk i jobb. Vi har et gatelag for rusmisbrukere, og vi jobber tett med samarbeidsklubber og inviterer dem på kamp, sier Håndlykken.

– Ser du på dette som et grep etter et dårlig 2016-år for norsk fotball?

– Diskusjonen om dette har pågått en stund, men det er nok ikke helt tilfeldig. Det er en del at man skal bli mer bevisst på omdømmet sitt, men for Odds del har vi jobbet med dette i mange år og ville gjort det uavhengig av premiering.

– Sportslig har Odd kanskje blitt bedre og bedre de siste årene. Kan det ha en sammenheng med at dere har styrket omdømmet deres?

– Ja, indirekte ligger det en sammenheng der. Med bedre omdømme får du mer publikum og flere sponsorer. Da kan du styrke den sportslige satsingen. Vi har økt vårt markedsbudsjett betydelig de siste året, og det henger sammen med omdømmet, men i en fotballklubber går dette to veier. Sportslig resultater gjør det lettere å jobbe med omdømme og sponsorer. Så kan man diskutere hva som kom først av høna og egget, svarer Odd-direktøren.