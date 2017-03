Tar ut sin første tropp i dag: Her er Lars Lagerbäcks fem store utfordringer

Saken oppdateres.

Per-Mathias Høgmo er historie. Norge er nummer 81 på FIFA-rankingen, og det meste taler for at nok et sluttspill går uten oss.

Nå starter en ny æra for landslaget. Lars Lagerbäck frelste Island – nå skal han snu den vonde trenden for Norge. Nasjonens nye landslagssjef skal velge nye spillere og ny kaptein, og ikke minst skal svensken få tilbake entusiasmen blant det norske folk.

Tirsdag klokken 16 presenterer han sin aller første norske landslagstropp på Ullevaal. Da blir det klart hvem som får tillit i svenskens første kamp, VM-kvaliken mot Nord-Irland 26. mars i Belfast.

Her er fem av Lars Lagerbäcks største utfordringer som norsk landslagssjef, kommentert av en annen Lars: Aftenpostens fotballekspert Lars Tjærnås.

Nøkkelspillere må erstattes

Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tettey ga nylig beskjed om at de gir seg på landslaget. Hvor vanskelig blir det å erstatte dem?

– Det er to spillere som har det Norge ellers har for lite av, nemlig erfaring fra spill i store ligaer. Ciljan har også vært god i Berlin den siste tiden. Sånn sett er det ubeleilig at han gir seg. Men midtbanen er den lagdelen med klart flest alternativer, og verken Ciljan eller Tettey hadde noe særlig vellykket 2016 på landslaget. Jeg tror at Norge skal klare å tette hullene etter dem, sier Tjærnås.

En ny leder må velges

Med Skjelbred ute trenger Norge en ny kaptein og frontfigur. Hvem kan dette bli?

– Stefan Johansen peker seg ut for meg. Han har lederegenskaper, er i form og spiller i en posisjon der han er i «hjertet av laget». Det er viktig at den nye kapteinen ikke opplever det Ciljan gjorde, at det blir tvil om hans posisjon. Og akkurat nå mener jeg at Stefan Johansen er så sikker at han unngår det, sier Tjærnås.

Laget må fornyes

Flere av utenlandsproffene sliter med lite spilletid, mens nye navn som Sander Berge dukker opp. Hvem bør få sjansen i Lagerbäcks første uttak?

– Det store problemet har ikke vært mangel på alternativer, men mangel på enere. Det er mange som er omtrent like gode i de fleste posisjoner, men for få som holder internasjonalt høyt nivå. Derfor handler dette uttaket om å velge spillere som passer til hans filosofi. Sander Berge får trolig sjansen. Ellers er jeg spent på om han velger fysisk ganske lette spillere som Martin Ødegaard, Mads Møller Dæhli og Ghyas Zahid, eller typer med fysikk, løpskraft og duellstyrke, sier Tjærnås.

Entusiasmen må tilbake

Vi husker knapt sist Norge var i et VM- eller EM-sluttspill. VM-kvalifiseringen har startet elendig. Hvordan skal Lagerbäck få tilbake entusiasmen blant spillerne og det norske folk?

– Det er veldig enkelt – i teorien. Det handler om å vinne kamper! Fotball er ferskvare, ikke minst for supportere. Vinner laget så kommer både publikum og entusiasmen tilbake, sier Tjærnås.

Norges landslagssjefer siden 1990 1990-1998 : Egil «Drillo» Olsen (VM-sluttspill 1994 og 1998) 1998-2003: Nils Johan Semb (EM-sluttspill 2000) 2004-2008 : Åge Hareide (ingen sluttspill) 2009-2013 : Drillo (ingen sluttspill) 2013-2016 : Per-Mathias Høgmo (ingen sluttspill) 2017 -: Lars Lagerbäck Etter fire kamper I VM-kvaliken står Norge med én seier og tre poeng. Kun San Marino er bak oss i gruppe C. Tyskland topper (12 poeng) foran Nord-Irland (7), Aserbajdsjan (7) og Tsjekkia (5).

Han må få mye ut av lite (igjen)

Norge er nummer 81 på FIFA-rankingen. Laget mangler de store enkeltspillerne. Hvordan skal den nye landslagssjefen greie å skape et kollektiv som kan ta Norge til et sluttspill igjen?

– Han må starte i riktig ende. Det betyr at han må starte med forsvarsspillet og sørge for at Norge igjen blir et lag som det er vanskelig å spille mot, og vanskelig å score på. Jeg er glad for de signalene han har gitt om at for ham handler underholdning om å vinne. Det betyr at han kommer til å være kynisk på hva han velger ut, og at forsvarsspill kommer til å ha høyeste prioritet, sier Lars Tjærnås.