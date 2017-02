Thorarinsson på vei til svensk toppklubb

Saken oppdateres.

Gudmundur Thorarinsson er, etter det Adresseavisen erfarer, nære en overgang til svenske IFK Norrköping.

24-årige Thorarinsson ble i fjor hentet til Rosenborg fra danske Nordsjælland, for å styrke bredden i RBKs midtbaneledd.

Den anvendelige spilleren er blitt brukt både som indreløper og kantspiller, men har ikke fått så mye spilletid som han ønsket. Nå fortsetter etter alt å dømme karrièren i Sverige.

Kneskade

Norrköping har også innkalt til pressekonferanse klokken 13.30, og alt tyder på at det er Thorarinsson som blir presentert.

«Gudi» var på banen i over 20 seriekamper for RBK i 2016, men klarte aldri å spille seg inn i startelleveren. Nå har han har hatt trøbbel med å få kjempet seg til en plass i elleveren også foran 2017-sesongen: Tidlig i januar strakk han nemlig et leddbånd i kneet og har ennå ikke vært på banen i kamp.

Men han skal nærme seg å være 100 prosent klar igjen nå.

Tok bronse

IFK Norrköping er for øvrig klubben som møtte RBK i mesterligakvalik i fjor sommer.

Da vant Rosenborg over to kamper, og svenskene fortsatte sesongen med til slutt å bli nummer tre i Allsvenskan.

Adresseavisen har vært i kontakt med RBK-ledelsen. Klubben ønsker ikke å kommentere noe i denne saken.