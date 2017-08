Tidligere LSK-spiller avgjorde da Nederland tok EM-gull etter målfest

Saken oppdateres.

Nederland – Danmark 4–2

Den tidligere LSK-spilleren Sherida Spitse ble matchvinner med en frisparkscoring fem minutter etter pause. Hun skjøt en ganske svak markkryper fra 20 meters hold, men Danmark-keeper Stina Lykke Petersen var ikke med på notene og lot ballen trille inn i hjørnet.

Petersen var heller ikke veldig god på Lieke Martens 2-1-scoring etter en snau halvtimes spill. Også det skuddet kom fra om lag 20 meter etter en fin vending, og den danske keeperen var ikke i nærheten av å nå bort til ballen.

Tidlige mål

Det ble tidlig liv i kampen da Danmark fikk straffespark allerede etter fem minutter. Kika van Es felte Sanne Troelsgaard i eget felt, og Nadia Nadim var sikker fra ellevemeteren. Kun fire minutter skulle det gå før Nederland fikk sin utligning. Shanice van de Sanden gjorde et flott løp på høyresiden og slo inn til Vivianne Miedema, som fikk en enkel jobb med å bredside inn 1–1.

Utligningen etter Nederlands 2-1-mål kom også raskt. I det 33. minutt var Danmarks stjernespiss Pernille Harder våken og jaget en ball ute på høyrekanten. Hun fikk dra seg inn i Nederland-boksen uten å bli skikkelig presset og overrasket keeper ved å sette ballen «tilbake» i korthjørnet. Dermed gikk lagene til pause på 2–2.

Kontroll

Spitses 3-2-scoring kom på et gunstig tidspunkt for Nederland, og EM-vertene hadde god kontroll på kampen derfra. 27-åringen som nå er tilbake i Twente etter tre år i Norge og spilte finale på hjemmebane, ble også matchvinner mot Danmark i gruppespillet (1-0). To minutter før slutt inntok Spitse servitørrollen i en periode der Danmark presset på for scoring. Hun spilte Miedema gjennom med en strålende ball, og den nederlandske midtspissen var kald og satte inn 4–2. Dermed var kampen punktert.

Det ble altså to av Norges gruppemotstandere som ble gull- og sølvvinner i årets EM. Norge tapte 0–1 mot både Nederland og Danmark, og i tillegg ble det 0–2 mot Belgia.

Nederland ble europamester for første gang og endte en rekke på seks strake mesterskap med Tyskland som vinner.

