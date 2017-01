Tidligere RBK-talent med unik prestasjon - tidenes første trønder på vei til MLS

Saken oppdateres.

– Trivelig beskjed å få en tirsdagskveld, humrer Byåsen-gutten til adressa.no.

22-åringen hadde akkurat kommet hjem fra første dag på jobb i DNB da han fikk meldingen om at Toronto FC vil ha ham på prøvespill fra og med mandag 23. januar.

Adresseavisen skrev i fjor sommer om trønderen som haddet et mål om å spille i eliteserien i USA. Nå kan drømmen gå i oppfyllelse.

Flyttet hjem

Som i flere av de amerikanske idrettene, benytter Major League Soccer seg av draft-systemet. Det er en årlig hendelse som innebærer at lagene i MLS velger spillere som har spilt i collegeligaen for å komme på prøvespill hos dem i sesongoppkjøringen. Draften er delt inn i fire runder, og laget som endte sist i fjorårets playoff, får velge først.

Trønderen ble plukket ut av Toronto FC i tredje runde av den årlige draften.

Alseth er for øyeblikket bosatt hjemme i Trondheim, etter at han i høst ble ferdig med sin fireårige bachelorgrad i økonomi ved Syracuse University i New York. Etter flere sesonger som collegelagets kaptein, hadde trønderen forhåpninger om å bli draftet til Major League Soccer:

– Jeg visste at Toronto har vært interessert i meg det siste året, men det kommer likevel som en overraskelse, forteller trønderen.

Nå setter Byåsen-gutten trønderlivet på vent, og flyr over dammen til Toronto for å gjøre seg fortjent til en plass på laget.

Klarer han det, blir han lagkamerat med tidligere Villarreal-spiller Jozy Altidore og den italienske landslagsspilleren Sebastian Giovinco.

– Må være optimistisk

– Jeg hadde jo allerede bestemt meg for å spille 2. divisjonsfotball for Byåsen i år, og akkurat fått meg jobb i DNB, men slike muligheter vokser ikke på trær, mener den tidligere RBK-junioren, som sier at han har fått massiv støtte hjemmefra om valget.

Toronto FC har draftet fem spillere, og Alseth tror at to eller tre av de får bli med videre etter sesongoppkjøringen.

– Jeg vet om et par av de andre som ble draftet sammen med meg. Han ene er en solid midtstopper som jeg har spilt mot i flere år her i USA.

– Tror du at du har en realistisk mulighet for å komme med på laget?

– Ja, man er nødt til å være optimist. Nå har jeg litt over en måned å vise hva jeg kan, så får vi se hva som skjer, sier Alseth til adressa.no.

Toronto FC starter sesongen 4. mars borte mot Real Salt Lake. Med eller uten Øyvind Alseth på laget.