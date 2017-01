Tidligere Tromsø-keeper tvinges til å legge opp etter bisarr kjøkkenskade

Saken oppdateres.

Tidligere Tromsø-keeper Mads Toppel (34) har lagt opp. Det var et bisarrt kjøkkenuhell som har ført til at Toppel, som siden 2011 har spilt på dansk toppnivå, ble tvunget til å legge opp.

Toppel skar seg nemlig stygt i fingeren da han skulle skjære i en biff.

– At min karriere stopper før den egentlig må, er selvfølgelig veldig kjedelig, for jeg hadde ikke planer om å legge verken sko eller hansker på hyllen ennå. Men mitt kjøkkenuhell gjør dessverre at jeg ikke kan gjøre jobben min som målmann, og det må jeg jo kunne, sier Toppel i en uttalelse på klubbens hjemmesider .

Han har altså i samsvar med Brøndbys sportsdirektør, Troels Bech, besluttet å avslutte kontrakten.

– Kombinasjonen av skaden og de etterfølgende komplikasjonene gjør at han ikke kan delta i verken kamp eller trening. I tillegg har Mads skader på brusken i kneet, og det skaper problemer, sier Bech.

Toppel spilte i Tromsø i 2010-sesongen. Så gikk han til gamleklubben OB, før han ble Brøndby-spiller i 2015.