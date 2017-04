Tidligere toppdommer krever videodømming nå: – Man trenger hjelp noen ganger

Saken oppdateres.

TRONDHEIM: Den 47-årige dommereksperten fra Heimdal uttaler seg i kjølvannet av tirsdagens mesterligakamp mellom Real Madrid og Bayern München. Der kom dommer Viktor Kassai i sentrum, etter det som i etterkant viste seg å være tre feilaktige, avgjørende avgjørelser.

Staberg mener det ikke bør være noe tvil. Fotballkamper handler om rettferdighet, og han ønsker å få videodømming så fort som mulig.

– Jeg har sagt det fra første gangen jeg ble spurt om videodømming at man må bare komme med det. Da slipper man tøffe dager slik som Kassai hadde dagen etter kampen, sier Staberg – og tenker på utvisningen av Bayern Münchens Arturo Vidal og – Real-stjernen Cristiano Ronaldos to offsidemål.

Han minner om at også fotballdommere er mennesker, og at ingen er feilfrie.

– Det er veldig vanlig at man gjør én eller flere feil i kamper. Man trenger hjelp noen ganger, og det er uten tvil positivt om en dommer kan få hjelp der og da, fortsetter han.

– Ingen bør være i tvil

For en fotballdommer som nylig har dømt feil, hjelper det svært lite at man i ettertid kan si at én eller flere avgjørelser var gale. Kampresultatet står seg uansett hva bildene viser i etterkant.

– Det kan vel ikke være noen som er i tvil om at videodømming er positivt? Det åpner seg så mange nye muligheter for dommere, og det vil være positivt for alle parter, legger den tidligere dommeren til.

– Bør dommere svare for seg etter kamper?

– UEFA har klare retningslinjer på at det er null uttalelser etter kamper. Det er deres valg, men jeg kunne tenkt meg at dommere kunne svart for seg etter kampen. Enten i pressesonen eller en pressekonferanse.

Skal brukes i tysk fotball

Mye av debatten rundt videodømming er at det kan ta for lang tid i kampene.

I landskampen mellom Frankrike og Spania i mars, hvor videodømming ble testet, ble Antoine Griezmanns mål annullert for offside. Da tok det rundt 40 sekunder etter at ballen lå i mål, til en endelig avgjørelse ble tatt.

I samme kamp satte Spanias Gerard Deulofeu inn 2–0. Assistentdommeren vinket for offside, men videobildene viste at spilleren ikke var i offside likevel – og dommeren i videobussen overstyrte hoveddommeren.

Kommende sesong skal videodømming testes i tysk Bundesliga, men kun ved svært omdiskuterte situasjoner ute på banen, som straffesparksituasjoner og omdiskuterte scoringer.

– Det er en stor utfordring på mange måter, sier den tyske funksjonæren Ansgar Schwenken til fotballforbundets sider.

Og legger til:

– Men tysk fotball vil være åpen for teknologisk fremgang og innovasjoner som kan hjelpe å forbedre sporten.

Ekspertens løsning

Staberg har på sin side tenkt gjennom en løsning han tror vil være den beste.

– Dersom vi tar automatiske involveringer på videodømming, vil dette gå på scoringer, straffesituasjoner, røde kort og offside. Jeg ville også innført at hvert lag fikk én mulighet til å utfordre dommeren i løpet av kampen, foreslår han.

Og når det kommer til offside, er spillere vant til å stoppe opp når flagget løftes. Her må da situasjonen bli ferdig, før et eventuelt flagg kommer.

– Situasjonen må være avklart. Dersom det spilles en gjennombruddspasning, hvor linjemannen tror det er offside, må han la spilleren få avsluttet angrepet, så kan han løfte flagget, fortsetter dommereksperten.

– Videodømming er noe for meg

Staberg, som la opp som dommer i 2014, sier med et glimt i øyet at han ville gjort comeback dersom videodømming blir innført i Norge.

– Ingen krav til fysisk form og jeg kan sitte i videobussen med brus og snacks og ta avgjørelser på en skjerm. Det høres jo helt fantastisk ut, sier han og ler.