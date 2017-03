Tidligere toppscorer ut mot kvaliteten i Eliteserien: - Jeg klarer ikke å se en spiller som skal score mange mål

Saken oppdateres.

Både Alexander Søderlund (2015) og Christian Gytkjær (2016) ble toppscorer i Eliteserien for Rosenborg. Det resulterte i ligatittel begge årene. Med Nicklas Bendtner på plass forventer «alle» at historien gjentar seg.

– Jeg tror det blir scoret flere mål grunnet dårlig forsvarsspill enn takket være bra angrepsspill i året sesong. Det sier kanskje litt om kvaliteten. Jeg håper gjerne at jeg tar feil, sier Harald Martin Brattbakk.

Han synes det er vanskelig bastant å tippe en toppscorer før årets eliteseriesesong. I hans øyne er rett og slett ikke nivået høyt nok.

– Jeg klarer ikke å se en spiller som skal score mange mål for noe lag. Vi skulle hatt en i Eliteserien som scorer over 20 mål hver sesong. Man må over 20. En ordentlig god spiss på et bra eliteserielag bør ligge på mer enn 20 hver sesong.

Brattbakk er usikker på om vårens store overgang i norsk fotball kan motbevise han.

– Jeg skulle gjerne sagt Nicklas Bendtner, men det spørs hvor mye han spiller, og om formen er der. Han var ikke mye involvert i mesterfinalen mot Brann, på tross av målgivende. Det er likevel klart at en skadefri og motivert Bendtner kan være en kandidat.

– Norske fotballspillere mangler sult

Utenom en usikker Bendtner klarer ikke Brattbakk å se noen spillere som utmerker seg som sikre toppscorerkandidater.

– Hodet er det aller viktigste. Jeg tror den mentale delen av fotball kanskje er blitt litt glemt i alt kjøret med å ha høyt O2-opptak og å løfte 190 kg i benk. Alt er blitt så strømlinjeformet.

Før sesongstart har Rosenborgs midtbanemann Fredrik Midtsjø fortalt at han ønsker å score hyppigere enn han har gjort tidligere. Han har satt seg mål om å få 5–7 nettkjenninger den kommende sesongen.

Toppscorere i norsk eliteserie siden 2000 2016: Christian Gytkjær, 16 mål 2015: Alexander Søderlund, 22 mål 2014: Vidar Örn Kjartansson, 25 mål 2013: Frode Johnsen, 16 mål 2012: Péter Kovács, 14 mål 2011: Mustafa Abdellaoue, 17 mål 2010: Baye Djiby Fall, 16 mål 2009: Rade Prica, 17 mål 2008: Daniel Nannskog, 16 mål 2007: Thorstein Helstad, 22 mål 2006: Daniel Nannskog, 19 mål 2005: Ole Martin Årst, 16 mål 2004: Frode Johnsen, 19 mål 2003: Harald Martin Brattbakk, 17 mål 2002: Harald Martin Brattbakk, 17 mål 2001: Thorstein Helstad, Frode Johnsen og Clayton Zane, 17 mål (Zane med best målsnitt) 2000: Thorstein Helstad, 18 mål

– Da er man på rett spor, for da har du et konkret mål å jobbe mot. Det blir mye enklere å sette i sammenheng med det du gjør på trening. Hvis du sier at du skal bli syv prosent bedre, så er det udefinerbart. Da er det mye bedre å si at du skal score flere mål. Slik får du frem det lille ekstra, sier Brattbakk.

– Har for få norske spillere den mentaliteten og sulten som skal til?

– Helt ubetinget JA. Det er ikke nødvendigvis spillernes feil, men systemet legger så godt til rette at færre får et personlig forhold til det de gjør. Det begynte da jeg holdt på, med vasking av treningstøy som lå fint på plassen dagen etter. Hele tilværelsen i jobben fotball må dreie seg om å få produktet til å bli bedre – ha forhold til utstyret, ta vare på det, pusse skoen og alt det.

– Fordel å være i Rosenborg

Brattbakk, Frode Johnsen og Sigurd Rushfeldt vet litt av hvert om å score mål. De tre har tilsammen 470 mål på norsk fotballs øverste nivå. De var alle innom Rosenborg i årene der trønderne vant ligaen 13 ganger på rad, noe som kan tenkes å en sammenheng med deres mange scoringer. Både Johnsen og Rushfeldt har tro på Rosenborgs nysignering, Nicklas Bendtner, men tar visse forbehold med i vurderingene.

– RBK scorer mye mål. Hvis Bendtner tilpasser seg og får spille, så er han stor favoritt, sier Johnsen.

Rushfeldt sier seg enig, så lenge dansken klarer å holde seg frisk. Rushfeldt er mannen som har scoret flest mål i den norske toppdivisjonen. Mellom 1992 og 2011 scoret han 172 mål tilsammen for Tromsø IL og RBK. I tillegg tronet han øverst på toppscorerlisten i 1997 og 1998.

– En målscorer må være god i boksen i de forskjellige avslutningsingssituasjonene man havner i. Det handler om trygghet. Mange mål i dag kommer etter innlegg, så en spiss som er god i de situasjonene er viktig. Å være i en klubb som Rosenborg er en fordel. Der kommer du deg til flere sjanser. Man må også lære seg å takle de dårlige periodene man har på en best mulig måte, sier Rushfeldt.

Null press

Johnsen drar frem de samme elementene Rushfeldt snakker om: Å lure forsvarsspilleren og det å finne rom der man ikke blir forstyrret av midtstopperne når man avslutter. I 2013 gikk han til topps på toppscorerlisten i Eliteserien i en alder av 39 år. Totalt satte han inn 132 mål i ligasammenheng for Odd og Rosenborg.

– Altfor mange av dagens fotballspillere tenker for mye fotball. De tenker at det er over dersom de ikke blir gode i fotball. Da jeg gikk til Rosenborg, var det en overraskelse for alle, selv for meg. Jeg tenkte bare at jeg kunne reise hjem og bli politi dersom det ikke gikk bra. Det ville gå fint uansett.

– Må du være skrudd sammen på en spesiell måte rent mentalt for å bli toppscorer?

– Det vet jeg ikke. Jeg følte aldri på noe press da jeg spilte. Jeg tenkte at det var moro å spille fotball.