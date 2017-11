Tiller-jentene norgesmestere etter ekstraomganger

Ny studie viser at P-piller øker kvinners risiko for selvmord

To minutter før ekstraomgangene var over, i det 88.minutt, sendte Joramo hele Tiller til himmels da hun avgjorde til 2–1 mot Stabæk i finalen.

Mot alle odds er lille Tiller norgesmester i fotball. Laget ledet 1–0, men mistet ledelsen og grepet om kampen.

Men da kampen gikk til ekstraomganger, var trønderne best. De hadde hodet med seg og tok fortjent hjem kongepokalen. En aldri så liten bragd av jentene fra Tonstad.

Olsen satte fyr på Tiller

Stabæk kunne og burde nok tatt ledelsen i det åttende spilleminutt. Maria Folgerø fant en åpning i Tiller-forsvaret og spilte gjennom Iris Omarsdottir som kom alene med Tillers sisteskanse Matilde Bolghaug. Hun gjorde seg så stor hun kunne og blokkerte skuddet. Returen spratt akkurat litt feil vei for sultne Stabæk-spillere foran mål. Tiller slapp med skrekken.

Tillers første skudd kom på et frispark to minutter senere, da Kaisa Øien Aune viste frem sin eminente høyrefot. Langskuddet gikk derimot akkurat en meter for høyt over Stabæk-målet.

Ledermålet til Tiller-jentene var uansett ikke langt unna. Lise Finsrud skaffet corner fra høyre, som rennbyggen Emilie Joramo svingte strøkent inn på bakre stolpe. Der kriget Tiril Olsen ballen over streken. Da tok det selvfølgelig fyr bladt tilskuerskaren til trønderne.

Så sank nivået

Ledelsen kunne vært doblet etter 28 minutter, da Stabæk-keeper Melenie Sophie Johansson Watts glapp et innlegg etter en Tiller-opprulling. Ballen rullet ut til en av landets seks største fotballtalenter, men Andrea Sivertsen Broholm klarte ikke å finne det tomme Stabæk-buret gjennom en mur av oppofrende spillere.

Nivået sank betraktelig mot omgangens slutt, der slitne bein og hoder preget en ellers nivåmessig sterk omgang. Tillers sterke gjenvinninger burde vært spedd på med offensive initiativ på gode kontringsmuligheter. Uansett var det langt fra ufortjent at Tiller gikk til pause med 1-0-ledelse og to fingre på kongepokalen.

I løpet av andre omgangs fem første minutter fikk innbytter Louisa Stuedahl to gode muligheter til å legge den tredje og fjerde fingeren på pokalen også. Først brukte hun fysikken til å gjenvinne ball inne i Stabæk-feltet, før hun avsluttet like over målet.

Så fomlet Stabæk-keeperen, der ballen havnet hos samme Stuedahl, som skjøt like utenfor.

Tiller mistet grepet

2-0-målet virket å stå først i køa til å komme inn på festen, for bare minuttet senere skaffet SIvertsen Broholm en stor mulighet for laget sitt. Kapteinen fikk ballen rettvendt på 30 meter, utfordret og gled gjennom Stabæk-forsvaret som en varm kniv i smør. Etter å ha bevist sitt reportear foran norgesbefolkningen på direktesendt TV, skjærte hun inn litt skrått på mål og fikk avsluttet.

Johansson Watts reddet, dessverre for Tiller, Stabæks gulldrøm.

Og da Tiller ikke grep momentumet, gjorde dødelig effektive bærumsjenter akkurat dét i det 59.spilleminutt. Thea Loennecken stanget inn utlikningsmålet på corner fra Cornelia Remme Fladberg. Eliteserielagets ungdomslag var ajour.

Da var det veldig skuffende å se at Iris Omarsdottir fikk stå mutters alene på et nytt hjørnespark tre minutter senere. Heldigvis for Tiller var skjebnen på lag og headingen gikk, med Tiller-øyne, på rett side av stolpen.

Stabæk nærmest seieren

Stabæk hadde definitivt koblet et grep om kampen og kaptein Fladberg fikk ligge og strø sammen med Tiller-motstandernes kanskje beste spiller, Justine Kvaleng Kielland. Og da overgangene bød seg, ble det primitive løsninger med kjapt i lengderetning i stedet for å ta med seg folk og bruke de enorme rommene de fikk.

Sju minutter før slutt klinket Omarsdottir til fra hjørnet av 16-meteren, men Bolghaug reddet både skuddet og sin egen retur. Samme Omarsdottir så ut til å ha all verdens med tid da hun ble spilt fri noen minutter senere, men da var målscorer Olsen på plass som en tiger og stengte baren.

Med 2-1 der ville Tiller-ballongen sagt pang.

Nålspissen var farlig nær i det 79. og nest-siste spilleminutt også, da Joramo måtte legge sterke Kielland i bakken ved hjørnet av 16-meteren. Samme Kielland reiste seg opp og banket frisparket mot nærmeste stolpe, der Bolghaug var våken.

Avgjørelsen

Før ekstraomgangene skulle begge lag få én mulighet hver. Først var det friske Omarsdottir som hadde et skudd som Bolghaug hadde små problemer med. Så beviste Sivertsen Broholm igjen sin klasse da hun skapte en siste Tiller-sjanse på egenhånd. Siri Oline Berg-Johansen avsluttet på førstetouch, men skuddet gikk til side for mål og Tillers spydspiss fortvilte.

I forlengelsen endret kampen totalt karakter. Tiller tok kommandoen, fikk troa på seg selv igjen og viste seg fra den siden de var i første omgang. Spillerne holdt på ball og kom ut med selvtillit. Johansen utfordret. Andersen utfordret. Så havnet ballen hos Joramo som hadde nesa på mål. Da smalt det, to minutter før slutt. Rennebu-jenta gjorde ingen feil, sendte ballen ned i hjørnet og da eksploderte alle fra Trondheims sørside i Telenor Arena.

Cupbragden var et faktum.

Kampfakta:

Cupfinale, Jenter 16:

STABÆK - TILLER 1-2 etter ekstraomganger (0-1)

Telenor Arena, ca. 200 tilskuere

Mål: 0-1 Tiril Olsen (12.min), 1-1 Thea Loennecken (58.min), 1-2 Emilie Joramo (88.min)

Stabæk: Melenie Sophie Johansson Watts, Åsne Kristine Lindegaard, Klara Vickhoff Lie, Ragnhild Helland Hoseth, Sara Ebbing Hansen, Thea Loennecken, Justine Kvaleng Kielland, Kristine Brustad, Cornelia Remme Fladberg, Maria Folgerø, Iris Omarsdottir

Innbyttere benyttet: Åsne Helle Bredeli, Elise Lundblad, Rikke Othilie Thorkildsen, Madelen Bjørnvik, Julie Langeland Hagen, Helene Anita Malvik

Tiller (4-3-3): Matilde Bolghaug - Marita Olsen, Kaisa Øien Aune, Tiril Olsen, Mari Kristine Vik - Marie Methi, Emilie Marie Joramo, Andrea Sivertsen Broholm - Synne Bye-Andersen, Siri Oline Berg-Johansen, Lise Finsrud

Innbyttere benyttet: Ida Skauge Stiles, Vilde Winge Kristiansen, Louisa Stuedahl, Vilde Lund, Hege Snåsøy Hovdahl

Gule kort (fem minutters utvisning): Thea Loennecken, Stabæk

Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd IL

Assistentdommer 1: Stine Margrete Jensen, Reine IL

Assistentdommer 2: Ane Serine Dimmen, Volda TI - Fotball

