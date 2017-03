To Premier League-trenere blant de heteste kandidatene til Barcelona-jobben

Saken oppdateres.

Luis Enrique er ferdig i Barcelona etter denne sesongen.

Det bekreftet treneren på en pressekonferanse etter 6–1-seieren over Sporting Gíjon onsdag kveld.

Da begynner naturligvis spekulasjonene rundt hvem som skal overta en av de største klubbene i verden. Få kjenner spansk fotball og Barcelona bedre enn eksperten Guillem Balague. Til Sky Sports han at den spanske storklubben er store fans av Tottenham-manager Mauricio Pochettino.

– Har en liste

– Jeg vet at Pochettino har mange fans i klubben. Klubben har allerede en liste med aktuelle trenere, og de har snakket med folk, sier Balague.

Jorge Sampaoli og Ronald Koeman og Laurent Blanc er andre navn som skal være på listen, ifølge eksperten.

Den spanske storavisen AS melder også at Jorge Sampaoli skal være blant favorittene. Sevilla-treneren gjør stor suksess i La Liga denne sesongen, og den energiske treneren har ført laget til en tredjeplass, kun fire poeng bak Real Madrid på andre.

Guillem Balague mener Barcelona er litt mer lunken til Sampaoli enn det flere medier melder.

Klar etter 1. juli

– Hver gang jeg snakker med klubben så sier de at han ikke er rett mann. De vil ha en som forstår klubben, enten fra å ha spilt der eller å ha vært tett på klubben, sier han.

AS nevner også Athletic Bilbaos trener Ernesto Valverde. Allerede før jul meldt Marca at Barcelona kunne være interessert oi den spanske treneren, som tidligere har hatt jobben i Valencia.

Josep Bartomeu, president i Barcelona, kaller Luis Enrique en av de beste managerene i klubbens historie.

– Vi skal jobbe diskret med dette, og etter 1. juli vil vi ha et navn som vi kan presentere. Det viktigste er at vi forbereder oss godt for kampene som er igjen, sier Bartomeu i en pressemelding .