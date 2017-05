To forsvarsfeil sendte Byåsen ut av cupen

Saken oppdateres.

Byåsen – Aalesund FK: 0–2 (0–1)

Dalgård : Byåsen fikk også i år besøk av et eliteserielag i Cupens 2. runde. Denne gangen ble det verken folkefest eller sportslig jubel da Aalesund ble for sterke foran et glissent Byåsen Arena.

Ingen fest på Dalgård

I fjor ble det 1–5-tap for Rosenborg foran rundt 2.000 tilskuere, i år var tilskuertallet kraftig forminsket. 215 betalende bivånet et Byåsen-lag som var fullt på høyde med Aalesund i store deler av kampen, men det blir ingen jubel i klubbkassa med slike tall.

Først dro Valmir Berisha frem et fantastisk skudd etter 36 minutter. Han fikk stå helt alene fordi hele Byåsen-forsvaret stoppet opp da de mente spissen var i offside. Så lurte Valmir Berisha Byåsen-forsvaret igjen med en nydelig såledragning til Lars Veldwijk. Og det ble forskjellen på de to lagene på Byåsen Arena.

Byåsen-trener Erik Selnæs’ mannskap hadde flere muligheter til å score da sunnmøringene gjestet kunstgresset på Dalgård. Arne Gunnes brant to store sjanser etter fullstendig markeringssvikt hos bortelaget på dødball, men det ville seg ikke for trønderne.

Trøndernes største målsjanse kom etter 59 minutter, og det var kun marginer som nektet Sindre Sakshaug fra å score en virkelig perle. Han klinket til med en nydelig halvvolley som gikk rett i treverket etter en dårlig klarering i kjølvannet av et langt innkast.

Da det ikke ble scoring på noen av disse sjansene, ble dette siste stopp for Byåsens cupeventyr.

Slik var kampen

Kampens første målsjanse kom allerede etter fem minutter da Lars Veldwijk for Aalesund satte ballen utenfor helt upresset fra elleve meter. Førsteomgangen var likevel svært jevnspilt, og Byåsen kunne like gjerne scoret først etter at Arne Gunnes fikk gå opp helt alene på et hjørnespark, men headet utenfor.

Aalesund overtok spillemessig og fikk fortjent en scoring, men Byåsen-leiren mistenkte at det burde blitt avblåst for offside. Etter pause kom sunnmøringene best ut av startblokkene, men skapte heller ikke da noen store målsjanser.

Det var Sindre Sakshaugs volley fra 20 meter som var den klart største muligheten etter hvilen, helt til at Lars Veldwijk avgjorde kampen fem minutter før full tid. Valmir Berisha fant Aalesunds tårnhøye spiss med en nydelig såledragning som fintet ut begge Byåsen-stopperne, og da var det gjort. Skuddet var perfekt og Daniel Hagen sjanseløs.