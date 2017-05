To raske Sandefjord-scoringer sendte Viking til bunnen av tabellen

Ikke klar for eksamen? Her er skippertakstriksene som gir resultater

Studentjubel for Macron

Frustrerte seere etter at storkampen gikk i frys: – Skjønner at folk er forbannet

Ikke klar for eksamen? Her er skippertakstriksene som gir resultater

Studentjubel for Macron

Frustrerte seere etter at storkampen gikk i frys: – Skjønner at folk er forbannet

Saken oppdateres.

Viking – Sandefjord Fotball 0–2

Viking kom til kampen mot Sandefjord med fire poeng på sine to siste kamper, men siddisene gikk på et skuffende 0-2-tap hjemme. Viking er igjen jumbo i serien.

– Sandefjord spilte smart. De prøvde å drepe rytmen vår, og det fungerte for dem. Vi klarte ikke å diktere tempoet godt nok i denne kampen, sa Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport.

– Dette var bra. Den bakre treeren vår var helt «outstanding» i duellspillet i dag. Vi har mye å gå på i angrepsspillet vårt, men vi var ekstremt effektive i 2. omgang, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen.

Viking tapte sine fire første seriekamper, men reiste seg med 3–0 mot Odd og 1–1 mot Brann. Kampen hjemme mot Sandefjord bød på mulighet for tre poeng, men i stedet var det gjestene fra hvalfangerbyen som rystet vertene. Til slutt ble det tomålsseier og tre poeng i sekken for Lars Bohinens menn, mens Ian Burchnalls utvalgte fikk nok en skuffende opplevelse.

Mål etter flott angrep

Pau Morer sendte Sandefjord i føringen, mens Håvard Storbæk punkterte kampen i bortelagets favør. Tabelljumbo Viking står med fire poeng etter syv kamper, mens Sandefjord er oppe på ti poeng.

Viking slet med å skape noe mot et tidvis baktungt Sandefjord-lag før hvilen. André Danielsen og veteranen Steffen Ernemann fikk begge muligheten på frispark i god posisjon, men ingen av dem klarte å få ballen i nettmaskene.

Ernemann fikk en ny mulighet knappe ti minutter etter pause, men Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson fikk slått unna med nød og neppe.

Der hjemmefansen hadde håpet på Viking-trykk og scoring, ble det i stedet gjestene som skulle få juble. Pau Morer avsluttet et flott Sandefjord-angrep med å tuppe ballen i mål etter 69 minutters spill.

7261 tilskuere i Stavanger måtte innse at de mørkeblå igjen hadde havnet i trøbbel.

Storbæk doblet

Vondt skulle bli til verre for hjemmelaget. Kun tre minutter etter Morers 1-0-scoring, var det Håvard Storbæks tur til å juble for nettsus. Etter klabb og babb mottok Storbæk ballen i god posisjon inne i boksen, og 30-åringen banket ballen i mål bak Viking-keeper Iven Austbø.

Michael Ledger fikk en god mulighet til å redusere for Viking seks minutter før full tid. Ernemann fant engelskmannens hode på frispark, men avslutningen gikk like til side for mål.

Viking prøvde å sette inn en sluttspurt, men uten å lykkes. Dermed endte det med en sterk trepoenger for Lars Bohinen og co.

Viking må håpe på en opptur borte mot Sogndal neste runde, mens Sandefjord da tar imot Haugesund hjemme.

(©NTB)