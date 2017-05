Tomac mister VM: - Det føles veldig kjedelig

Én person har innrømmet straffskyld for boligbrannen

Våg Vipers-profilen skadet seg på trening for to uker siden. Tirsdag ble hun operert i Oslo, skriver Dagbladet .

– Dette var det verste som kunne skje. Verden falt sammen da jeg fikk beskjeden om at korsbåndet var røket, sier Tomac til avisen.

26-åringen var med i troppen da håndballjentene tok VM-gull i 2015 og EM-gull i desember i fjor. Nå venter et halvår med opptrening.

Selv tror Vipers-spilleren at hun først er tilbake i godt gammelt slag på nyåret.

– Ja, dessverre er VM et urealistisk mål akkurat nå. Det føles veldig kjedelig, for jeg hadde gledet meg veldig til en ny sesong med Vipers og med landslaget. Jeg går glipp av både kvalifisering til Champions League, og jeg er uaktuell for VM med Norge. Det er noe dritt, sier hun.