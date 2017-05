Toppdommer går hardt ut mot Edvartsen: Føler seg mobbet og trakassert

Saken oppdateres.

Det startet tilsynelatende som en konflikt mellom dommer Svein-Erik Edvartsen og dommersjef Terje Hauge.

Siden kom det frem at flere dommere har opplevd samarbeidsproblemer med Edvartsen.

I intervjuer med TV 2 , VG og NRK går nå toppdommer Reidar Gundersen ut mot Edvartsen.

FIFA-dommeren var Edvartsens assistentdommer fra 2014 til 2015, og forteller at han føler seg mobbet og trakassert av Edvartsen.

– Mobbing og trakassering

Gundersen mener at konflikten er blitt fremstil feil i media.

– Det er dette saken handler om: Mobbing, trakassering, uthenging, utfrysing, sier Gundersen til NRK.

Han mener at Edvartsen er uønsket av Dommer-Norge. Og er klar på at han vil legge opp om ikke Norges Fotballforbund (NFF) tar grep.

Gjennom advokat John Cristian Elden sier Edvartsen at han ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Edvartsen kjenner seg ikke igjen i kritikken, og finner det underlig at den kommer nå når det ikke engang ble hevdet på dommermøtet sist torsdag eller tidligere, etter at de sist gang hadde kontakt i 2015. Hvis noen mener Edvartsen bør skifte adferd, er et minimum å forvente at det tas opp direkte med han, og ikke gjennom media flere år senere. Han er både en ydmyk og lærenem person, men som setter dommergjerningen svært høy, sier Edvartsen via Elden.

Les hele tilsvaret nederst i saken.

Ble fjernet fra Edvartsens team

Overfor NRK, TV 2 og VG forteller Gundersen om at han av Edvartsen er blitt skjelt ut foran dommerkolleger, og at han er blitt skjelt ut via SMS.

i 2015 ble han fjernet fra teamet til Edvartsen.

– For min del gikk det gikk det på «bytt jobb, slutt i jobben, meld forfall». Jeg har fått lese at andre har fått andre meldinger. Det er vondt, og det er sårende. Det vondeste er å se kollegene som har blitt utsatt for det. Å være vitne til at kollegaen din blir skjelt ut i garderoben fordi de har gjort en feil, under dekke av åpenhet, takhøyde og ærlighet. Når du prøver å holde konstruktiv dialog på saken og blir avfeid, sier Gundersen til NRK .

Han sier at han ikke turte å konfrontere Edvartsen, blant annet i frykt for reprisalier.

Leder i Norsk Fotballdommerforening Ola Hobber Nilsen støtter Gundersen.

– Jeg er kjent med to dokumenterte saker om trakassering og mobbing, i tillegg til flere uheldige episoder. Dette er snakk om helt uakseptabel oppførsel, sier han til VG .

Til TV 2 sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisktjøn at partene ikke er kommet nærmere en løsning.

– Vi arbeider fortsatt for å få en løsning til det beste for norsk fotball, sier Fisketjøn.

Har ennå ikke dømt

Svein-Erik Edvartsen har ikke dømt en kamp i Eliteserien denne sesongen, selv om han regnes som en av landets beste dommere.

Dette skyldes konflikten mellom ham og Hauge. For en tid tilbake så det ut til at Edvartsen var på vei tilbake til dømmingen etter at han var blitt enig med NFF om en avtale.

Men da kom dommerforeningen på banen, og det kom frem at flere dommere har samarbeidsproblemer med Edvartsen. Flere av dommerne mener også at Edvartsen har opptrådt illojalt overfor Hauge.

Mandag settes dommeroppsettet for den åttende og niende serierunden i Eliteserien opp, og det er fortsatt uvisst om Edvartsen er med i oppsettet da.

Slik svarer Edvartsen

Edvartsens advokat, John Christian Elden, svarer overfor NRK slik på kritikken:

«Edvartsen noterer at det tilfeldigvis kommer identisk sak i NRK, VG og TV 2 i dag med en drittpakke som skal gjelde et forhold om dømming før 2015.

Edvartsen bekrefter at han stiller store faglige krav, særlig når det dømmes i internasjonal fotball. Det er også derfor han er rangert som nummer 2 i Norge. Tonen er til tider både røff og direkte.

Fotballdømming på topp nasjonalt og internasjonalt nivå krever mye – og ikke minst klare prioriteringer. For å lykkes på toppnivå må fotballdømming alltid prioriteres. Når det er snakk om internasjonale kamper, visste de alltid at Edvartsens team ville få to kamper ila. sommerferien.

De visste tidlig hvilke datoer som måtte sperres til fotball. Til tross for dette, booket Gundersen ferie på de samme datoene. Dette satte teamet for øvrig i krevende situasjoner. Dersom Gundersen føler seg mobbet, er det beklagelig og det har aldri vært Edvartsens hensikt.

Det er dog merkelig at påstanden kommer to år etter at han har dømt med Gundersen. Gundersen dømte 9 kamper med Edvartsen i 2014 og 5 kamper i 2015 i Tippeligaen. Gundersen dømte ingen kamper med han i 2016 verken nasjonalt eller internasjonalt. Gundersen dømte heller ingen internasjonale kamper med han i 2015. 21/6-15 var sist gang Edvartsen dømte med Gundersen.

Etter dette vraket NFFs dommersjef Terje Hauge han fra Edvartsens team. Dommersjefen har som kjent vært meget klar på at det er han alene som skal bestemme hvem som skal få være dommer eller assistentdommer i den enkelte team, og at han ikke finner seg i innblanding fra dommerne.

Edvartsen kjenner seg ikke igjen i kritikken, og finner det underlig at den kommer nå når det ikke engang ble hevdet på dommermøtet sist torsdag eller tidligere, etter at de sist gang hadde kontakt i 2015. Hvis noen mener Edvartsen bør skifte adferd, er et minimum å forvente at det tas opp direkte med han, og ikke gjennom media flere år senere. Han er både en ydmyk og lærenem person, men som setter dommergjerningen svært høyt.»