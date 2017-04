Toppdommeren er fortsatt i kulden: Får ikke dømme til helgen heller

Saken oppdateres.

Dermed virker det ikke som om konflikten mellom ham og dommersjef Terje Hauge har lagt seg.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt sa før påske at partene skulle bruke påsken til å tenke, og at man skulle møtes igjen over påske.

NFF ved Terje Hauge har tirsdag tatt ut følgende dommere til helgens runde i Eliteserien:

Strømsgodset – Sandefjord: Tore Hansen

Rosenborg – Aalesund: Trond Ivar Døvle

Vålerenga – Sogndal: Svein Oddvar Moen

Viking – Odd: Trygve Kjensli

Sarpsborg 08 – Kristiansund: Martin Lundby

Tromsø – Stabæk: Rohit Saggi

Lillestrøm – Brann: Tom Harald Hagen

Haugesund – Molde: Kai Erik Steen

Svein-Erik Edvartsen har ikke dømt en eneste kamp denne sesongen, etter at det oppsto konflikt mellom ham og dommerseksjonen ledet av Terje Hauge.

Edvartsen var misfornøyd med teamsammensetning, og det faktum at han ikke lenger fikk ha Rune Pedersen som mentor. I stedet satte Terje Hauge opp seg selv som mentor for Edvartsen.