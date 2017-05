Toppet Rosenborg slapp inn mål, men gikk enkelt videre

Saken oppdateres.

Tynset - Rosenborg 1–9

Rosenborg dro til nord-Østerdal med tilnærmet toppet lag for å trene mot etablert forsvar. Mens laget sparte de største stjernene og satte på autopiloten mot Strindheim (2-0-seier) i den første runden, valgte Ingebrigtsen en annen løsning mot Tynset.

Etter en serie med dårlige kamper for serielederen i Eliteserien, stilte Rosenborg-sjefen med et tilnærmet toppet mannskap for å gi førsteelleveren drilling mot etablert forsvar.

Dermed måtte stjerner som Nicklas Bendtner måtte pent sette seg på bussen sørover og spille på et stadion han neppe så for seg at han kom til å spille på i karrieren. Med unntak av keeper Arild Østbø og Erlend Dahl Reitan var laget toppet i et oppgjør som ble sett av over 3000 tilskuere i skogene i Hedmark.

Til slutt vant trønderne 9–1 og laget som har vunnet både serien og cupen de siste to sesongene, er dermed et steg nærmere cupfinalen også i år.

Kamp i 35 minutter I femten minutter klarte hjemmelaget å stoppe forhåndsfavorittene fra toppen av Eliteserie-tabellen. Før det hadde Rosenborg bare hatt ett skudd, da Pål André Helland dro seg innover i banen og skjøt greit utenfor fra 20 meter.

Men da Milan Jevtovic iskaldt vendte bort Brede Moen etter å ha fått en pasning fra Erlend Dahl Reitan bak seg etter et kvarter, kunne Kåre Ingebrigtsen konstatere at laget hans gikk opp i 1-0.

Dahl Reitan var sammen med Arild Østbø de eneste andrevalgene til Rosenborg-sjefen og begge to ble satt på prøve før trønderne klarte å doble ledelsen. Jørn Ligård utfordret Dahl Reitan med farten sin og fikk fyrt av fra skrått hold, men Østbø sto i veien for en liten skrell.

I stedet skulle Rosenborg drepe kampen etter 35 minutter. Tynset klarte seg veldig bra den første halvtimen, turte å spille ball og tok kontringene de fikk. Men da Fredrik Midtsjø prikket gjennom Birger Meling med en god gjennombruddsball og venstrebacken la ballen i nærmeste hjørne med et flott touch, var all tvil borte.

Stor Tynset-sjanse Riktignok burde Moen fått litt liv i bålet igjen sekunder før pause da han fikk en enorm sjanse på en Tynset-dødball. Kjetil Thoresen slo et godt slått frispark i boksen og etter flere halvveis forsøk satte midtstopperen ballen like til side for mål.

Mens Tynset sløste rett før pause, gikk Rosenborg opp i 3-0 sekunder etter. Matthias Vilhjalmsson erstattet Nicklas Bendtner etter halv tid og mens den danske fotballstjernen satte et frispark i muren og ble taklet av Lars Strypet da han fikk sjanser, var Vilhjalmsson mer effektiv da han fikk mulighetene. Et Jevtovic-innlegg traff en tynseting og islendingen fikk en enkel jobb med å sette 3-0.

Vakkert Jensen-frispark Nummer fire og fem var også like rundt hjørnet. Tore Reginiussen og Anders Konradsen brukte begge hodet på to dødballer, noe som gjorde at Rosenborg kunne feire sitt fjerde og femte mål for kvelden før det var gått en time.

Kaptein Mike Jensen har hatt et stykke opp til sin normale klasse, men også han fikk tegne seg på scoringslisten etter 71 minutter. Med en vakker chip på frispark la han ballen vakkert i krysset med en flott bue og Rosenborg gikk opp i 6-0.

Reduserte med strak vrist Midtsjø ville ikke være noe dårlig og brukte også en fin chip til å øke til 7-0 noen minutter senere, da han ble spilt alene med keeper etter en god ball fra nettopp Jensen.

Kampens øyeblikk - i hvert fall for hjemmepublikummet - kom likevel ti minutter før full tid. Ligård, som brant Tynsets første sjanse i kampen, dempet flott ned en dødball på 16-meterstreken og prikket ballen i lengste hjørne med strak vrist. En redusering som ikke skapte spenning i kampen, men som Ligård likevel fortjent kunne feire som om han scoret i finalen.

På overtid satte Vilhjalmsson og innbytter Elbasan Rashani punktum med scoringer i 9–1-seieren.

