Torres ved bevissthet etter hodesmellen: - Jeg håper å komme tilbake veldig snart

Saken oppdateres.

Spanjolen Fernando Torres tilbrakte natt til fredag på sykehus, men er «bevisst og klar» etter å ha fått en kraftig hodesmell i torsdagens La Liga-kamp.

Spissen gikk ned for telling og ble liggende bevisstløs etter en hodeduell i 1–1-kampen borte mot Deportivo La Coruña.

Den stygge episoden skjedde etter et sammenstøt med hjemmelagets Álex Bergantiños fem minutter før slutt.

Den tidligere Chelsea- og Liverpool-spissen fikk raskt behandling, og natt til fredag kom Atlético med en melding om at hodeskanningen var godt nytt for Torres.

– Takk for all støtte til Torres. Han er stabil og ved bevissthet. Han vil tilbringe natten på sykehuset og gjennomgå flere tester i morgen, skrev klubben på Twitter.

Senere postet også klubben en melding fra Torres selv.

– Takk til alle som har bekymret seg for meg og for alle støttemeldingene. Jeg slapp med skrekken. Jeg håper å komme tilbake veldig snart, skrev klubben på vegne av Torres.

32-åringen har spilt over 100 landskamper for Spania, og har det tredje største antallet scoringer i Atléticos klubbhistorie.

Hodeduell

Det var etter 85 minutter av kampen mellom Deportivo la Coruna og Atletico Madrid at uhellet skjedde.

På stillingen 1–1 gikk Deportivos Alex Bergantinos knallhardt inn i en hodeduell med Torres, som fikk en albue i hodet før hodet smalt i bakken. Spissen ble liggende helt stille på gresset, mens skremte lagkamerater og motstandere spurtet bort og ville hindre at han svelget tungen.

Se video i vinduet øverst i artikkelen

I minuttene som fulgte ble den tidligere Liverpool-spissen behandlet av legeteamet, mens tydelig fortvilte lagkamerater gikk frem og tilbake med en klump i halsen. Produsenten sluttet også å vise repriser av smellen da de innså alvorlighetsgraden.

Torres ble båret av banen og sendt til sykehus i ambulanse noen minutter senere. En drøy halvtime etter kampslutt kom Atlético Madrid med oppmuntrende nyheter på Twitter .

– Takk for alle de støttende meldingene til Torres. Han er ved bevissthet og tilstanden er stabil. Han skal tilbringe natten på sykehus og gjennomgå flere tester i morgen (fredag, journ.anm), skriver klubben.

– Vi er alle redde. Hittil har vi fått oppløftende nyheter. Det viktigste er at Fernando er OK, sa Atléticos venstreback Felipe Luis til BeIN Sports.

Spektakulært

Det ble lagt til mange overtidsminutter, men Atlético Madrid måtte nøye seg med et skuffende 1–1-resultat mot Deportivo, som hadde fire strake tap før torsdagens kamp.

Florin Andone ga Deportivo en tidlig ledelse etter 13 minutter. Han utnyttet et svakt utspill fra Atlético-keeper Jan Oblak. Gjestene slet med å skape sjanser, og stillingen holdt seg helt til storscoreren Antoine Griezmann i det 68. minutt gjorde 1–1 med et spektakulært skudd fra distanse.

Torres var svært nær å gi Atlético ledelsen, men Deportivos målvakt German Lux klarte på fremragende vis å få ballen unna. Sjansen kom få minutter før han pådro seg den fæle hodesmellen.

I faresonen

Poengtapet var Atléticos andre på rad. Sist helg ble det 1–2-tap hjemme mot Barcelona.

Diego Simeones mannskap står i fare for å ende utenfor topp fire i La Liga denne sesongen. Hovedstadslaget ligger på fjerdeplass, men kun ett poeng foran Real Sociedad.

Deportivo La Coruña ligger på 17.-plass, ett poeng over nedrykksstreken. Det var Pepe Mels første kamp som trener for klubben som vant La Liga i 2000. Han ble klar for Deportivo så sent som tirsdag.