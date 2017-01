Trøndersk unggutt blir lagkamerat med Ødegaard: - Forventer at han dominerer litt

Saken oppdateres.

Mens Martin Ødegaard ble regnet som et av verdens største fotballtalenter, satt en ukjent, jevngammel 18-åring hjemme på Tiller med langtidsskade. Nå blir de lagkamerater.

– Det er kult å bli litt sammenliknet med han nå som han kommer hit. Det er bare artig, sier han til Adresseavisen etter at det ble kjent at Ødegaard lånes ut til den nederlandske seriefireren.

Siden 2015 har Dennis Tørset Johnsen fra Trondheim vært i Heerenveens ungdomsakademi etter å ha blitt hentet fra Rosenborg etter 2014-sesongen. Angrepsspilleren har knekt lårbeinet og slitt med ryggskader, men har endelig hatt skadefrie måneder og det har båret frukter. Nylig fikk han sitt første innhopp for A-laget i en treningskamp mot Wolfsburg og signalene tyder på at det fort kan bli flere opptredener.

Dersom det blir flere treninger med førstelaget, vil han nå få en norsk verdensstjerne å snakke med daglig. Fra før har Tørset Johnsen hatt Morten Thorsby som norsk samtalepartner i klubben.

Tror han kan herje

– Nå er i hvert fall Heerenveen satt på kartet for resten av verden! Det blir bare artig for Martin og for oss alle egentlig. Det er artig at det blir litt snakkis rundt klubben, sier Tørset Johnsen.

Det niende norske tilskuddet til den nederlandske skøytebyen blir den hittil største. For det er ikke bare hjemme i Norge folk snakker om Ødegaard.

– Det er stort for Heerenveen at Martin velger oss. De fleste i Nederland vet hvem han er. Jeg forventer at han kommer med et høyere nivå fra Real Madrid og dominerer litt. Det hadde vært artig om han var helt overlegen på trening. Vi vet at han har noe ekstra, sier unggutten.

– Tror du han har nivå til å herje på trening?

– Det nivået har han helt klart inne. Det ser man i kampene han spiller for Castilla og A-laget. Jeg har sett noen småklipp og det nivået har han inne ser det ut som, slår Tørset Johnsen fast.

– Ikke et middelmådig lag

På sosiale medier har det derimot blitt reist spørsmålstegn om dette er et for langt steg ned for spilleren som hittil har fått to tellende førstelagskamper for Real Madrid. Til tvilerne har den trønderske unggutten følgende å si:

– Folk får mene hva de vil, men vi har gjort det veldig bra i Æresdivisjonen og ligger som nummer fire med bare Feyenoord, Ajax og PSV Eindhoven foran oss. I dag er ikke dette et middelmådig lag å komme til, det er et bra lag, understreker Tørset Johnsen.

– Bedre nivå enn i Castilla

– Treningsmessig er det jo et steg ned fra Real Madrid, men at han får spilt førstelagsfotball på et bedre nivå enn i Castilla, gjør at det er et bra steg for han akkurat på dette stadiet. Det tror jeg er et bra valg, fortsetter han.

– Kan dere hjelpe hverandre med utviklingen?

– Om han kan lære noe av meg er vanskelig å si, vi spiller jo i forskjellige posisjoner også. Jeg tror nok vi kan lære mest av ham. Tempoet hans er høyere, forståelsen for spillet er nok bra etter årene hans i Spania. Vi må bare se og lære, sier angrepsspilleren.

– Virker som en rolig fyr

18-åringen - som i likhet med Ødegaard er 1998-modell - hevder verken han eller resten av laget ikke har hatt Ødegaard som tema i garderoben, men erkjenner at det er litt stas likevel.

– Gruppa har egentlig ikke snakket så mye om det. Vi har ikke visst mer enn resten, for styret holder ting veldig hemmelig til det er klart, sier Tørset Johnsen.

- Man får sikkert en kjemi når vi kommer