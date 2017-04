Trondheim ga blaffen i Rosenborg-kamp. Molde, Odd og Vålerenga ble publikumsvinnerne.

Saken oppdateres.

Rundt 35.000 publikummere møtte opp for å overvære de 64 kampene i fotballcupens 1. runde denne uken. Fotballforbundet er brukbart fornøyd.

Gran ble publikumsvinneren. 3112 personer var innom stadionportene for å se 4.-divisjonslaget tape 0-8 for fotballgiganten Vålerenga.

– Dette betyr veldig mye for oss. Det viktigste er at vi fikk vist oss godt fram for hele regionen. Det skaper interesse og ny rekruttering, sier daglig leder i Gran IL, Mikal Linstad.

– Økonomisk betyr det også mye, men vi er en klubb med god kontroll på økonomien, så pengene sparer vi til en regnværsdag, fortsetter Linstad.

– Det er gøy at vi klarte å skape en folkefest på Gran, men det var skuffende få fra Oslo, sier han.

Totalt var det 34.499 tilskuere på de 64 cupkampene. Det gir et snitt på 539 personer per kamp.

– Vi hadde nok ønsket at tallet var noe høyere totalt sett, men toppene er vi fornøyd med. Vi ser at de «fokuskampene» vi hadde satt ned på forhånd med blant annet Gran - Vålerenga og Hei - Odd hadde gode tall. Så ser vi at det kanskje ble litt lite andre steder, sier Rune Pedersen, som er seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, til NTB.

Fakta - Antall tilskuere 1. runde i cupen Oversikt over de 15 kampene med flest tilskuere i 1. runde i NM fotball for menn. 1) Gran - Vålerenga 3112 2) Hei - Odd 2218 3) Volda - Molde 2176 4) Skjetten - Lillestrøm ca 1750 5) Åssiden - Strømsgodset 1630 6) Kråkerøy - Fredrikstad 1438 7) Austevoll - Brann ca 1200 7) Riska - Viking ca 1200 9) Randesund - Start 1068 10) Lura - Sandnes Ulf 1002 11) Herd - Aalesund ca 1000 12) Skeid - Lyn 853 13) Strindheim - Rosenborg ca 750 14) Fløy - Vindbjart 744 15) Fauske/Sprint - Bodø/Glimt 725 --- 16) Flint - Sandefjord ca 650 18) Bjørnevatn - Tromsø 642 21) Holmlia - Stabæk ca 500 24) Drøbak/Frogn - Sarpsborg 08 420 27) Brattvåg - Kristiansund 403 32) Fjøra - Sogndal 340 34) Vidar - FK Haugesund 300 * Totalt 34.499 tilskuere var til stede på en cupkamp 1. runde. * Se hele oversikten her! (Cirkatall oppgitt på flere av kampene. Tallene er hentet til nifs.no fra egne reportere, nff og/eller lokalaviser) (©NTB)

Under 1000 på RBK-kamp i Trondheim

Haugesund ble Eliteserie-laget som spilte seg videre til 2. runde foran færrest tilskuere. Kun rundt 300 personer overvar kampen mot Vidar på Lassa naturgress i Stavanger torsdag kveld.

Se høydepunkter fra Strindheim-Rosenborg 0–2

Fjøra - Sogndal, som for øvrig ble spilt på Sogndals hjemmebane med Fjøra som vert, klarte å samle 340 tilskuere.

I Trondheim hadde man håpet på folkefest da Strindheim tok imot Rosenborg i trønderhovedstaden. Rundt 750 mennesker kom på kamp og fikk se RBK vinne 2-0 uten å anstrenge seg veldig.

– Vi har ikke fått endelig bekreftet tallet vårt, men 750 tilskuere var omtrent det vi hadde forventet. Målet og håpet var å nå 1000-tallet. Det skiftende været, samt at mange potensielle tilskuere selv spiller kamper på det aktuelle tidspunktet, gjør at vi naturlig nok mister noen, sier administrerende leder for Strindheim Toppfotball, Jon Arne Kråkenes, til NTB.

– Det er vanskelig å skape like stort engasjement overalt. Mange i Trondheim ser Rosenborg på Lerkendal, og dermed trekker de ikke like mye i egen by mot et mindre lag, som de ville gjort andre steder, forklarer Rune Pedersen.

Savnet John Arne Riise

I Ålesund fikk lillebror Herd besøk av Aalesund. AaFK måtte ha ekstraomganger for å slå Herd i 2. runde i cupen i fjor, og historien gjentok seg også denne gang. En sportslig morsom kamp endte til slutt med 5-3-seier til storebror, men kun 1000 personer var på kampen –mot 1800 i fjor.

– Vi ser dessverre at interessen på Color LIne-stadion (AaFKs hjemmebane) samsvarer litt med interessen på denne cupkampen. Vi skal heller ikke undervurdere John Arne Riises betydning i fjor på samme tidspunkt, sier Herds daglige leder, Eirik Hoseth, til NTB.

Nevnte Riise spilte den omtalte kampen i fjor.

– Men vi hadde et mål om over 1000 tilskuere og minst 40 personer på VIP-arrangementet, og det klarte vi. Vi er fornøyd med arrangementet totalt sett, sier Hoseth.

– Selv om tallene kunne vært noe høyere, så viser det likevel at NM og cupen har en god tradisjon i norsk fotball fortsatt. Det er langt mer konkurranse og fotballtilbud på TV og andre steder nå enn før, sier Pedersen.

NFF setter opp cupens 2. runde tirsdag 2. mai. Kampene spilles uke 21 (mellom 23.-25. mai).

Tilskuertallene er hentet fra NTBs reportere, samt fra enkelte lokalaviser og NFFs egne nettsider. Enkelte klubber har oppgitt cirkatall.

PS! Bærum - Oppsal og Sola - Vard Haugesund var de to minst sette cupkampene denne runden. Begge oppgjørene ble sett av rundt 50 personer, mens Tromsdalens kamp mot Lyngen/Karnes hadde 67 betalende tilskuere.