Trondheims-Ørn med knallsterk seier over serielederen

Saken oppdateres.

TRONDHEIMS-ØRN - LSK KVINNER 4–1

1-0, 2-0, 3-0, 4-0 og 4-1. Det er nesten så man må gni seg i øynene, for det er som nevnt ikke hverdagskost at Lillestrøm-kvinnene verken taper eller blir banket som fredag kveld.

Og midtpunktet i målfesten; Julie Adserø fra Steinkjer. Ni minutter tok det før hun igjen scoret mål i Ørn-drakta. Og da hun først var igang scoret hun likegodt Ørns fjerde mål også etter at Oda Fugelsnes hadde sørget for 2-0 og 3-0 før hvilen.

En deilig revansj for 26-åringen, som etter 2015-sesongen ikke fikk fornyet kontrakten med Trondheims-Ørn. Det siste halvannet året har hun spilt i Byåsen og 1.divisjon.

- Det er klart det er en liten revansj, men det er mest artig å vise at jeg har nivået inne. Man tviler jo litt på seg selv etter en slik beskjed om at man ikke er god nok. Men det var litt av et toppseriecomeback det her ja. Vi tok vare på mulighetene, og det var utrolig deilig at vi fikk en slik seier, sier Adserø.

Ut på båre

Trener Thomas Dahle er ikke mindre glad.

- Vi er selvfølgelig strålende fornøyd. Det er bare tre poeng, men at vi viser oss slik frem mot serielederen gir oss enorm boost og selvtillit, sier trener Thomas Dahle.

- Og Adserø viser at hun holder nivået?

- Det er det ingen tvil om. Jeg visste hva jeg fikk, og hun er typisk målscorer. Den første tanken hun har når hun får ballen er å sette den i mål. Hun gir oss det lille ekstra, og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Dahle.

Men selv om det ble seier, så er ikke alt fryd og gammen.

- Dessverre måtte Andrea Haugstøyl ut på båre. Det så ut som en kneskade, og jeg er spent på hva som blir utfallet der, sier Dahle.

Mistet serieledelsen

Marte Berget scoret Lillestrøms reduseringsmål.

Etter at Avaldsnes også vant sin kamp fredag kveld, byttet haugalendingene og LSK plass på tabellen.

Avaldsnes overtok tabelltoppen med 33 poeng. LSK har ett poeng mindre. Lillestrøm har også en kamp mindre spilt enn Avaldsnes.

Trondheims-Ørn ligger i et ingenmannsland midt på tabellen med 18 poeng.