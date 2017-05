Tynset håper å tjene 200.000 på RBK-kampen

Solbriller eller paraply? Sjekk hva du får mest bruk for de neste dagene

Saken oppdateres.

Nytrømoen (Tynset): Leder i fotballgruppen, Bent Kvisle, var i toppform da vi møtte han på Nytrømoen i Tynset.

Han gleder seg voldsomt til kampen som han beskriver som uvurderlig for klubben.

– Det er en stor dag for Tynset fotball og hele regionen. Rosenborg var ønskemotstanderen i den andre runden. Vi må helt tilbake til 80-tallet for å finne sist gang vi kom så langt i cupen, sier Kvisle.

Stor dugnadsånd

På kampdag har de rundt hundre personer som hjelper til for å få alt i orden.

– Det er et uvanlig arrangement for oss. Folk i nærmiljøet har hjulpet oss med alt mulig. Det setter vi stor pris på.

Klubben håper på 3000 tilskuere, men vil være fornøyde med 2000. Stadion tar ikke i nærheten av så mange, men de har fått lov av forbundet til å trekke publikum inn mot banen.

– Det kommer til å bli intimt. Vi har forhåndssolgt over 500 billetter. Det er uvanlig mye for oss, forteller han.

Sist lagene møttes, måtte kulerammen, og litt til, frem. Da vant Rosenborg hele 11–0.

– Målsettingen vår er å prestere bedre enn vi gjorde da. Hvem vet, det kan hende vi kan ryste RBK, sier Kvisle.

Væravhengig

2500 kaffekopper, 3000 kopper med brus og hjemmelaget gjærbakst ordnet av foreldre til fire forskjellige lag i klubben. Alt er duket for et flott arrangement, bortsett fra været.

Det er meldt pent vær under kampen, men to timer før kampstart ser det mørkt ut da det regner.

– Vi vet at alt er væravhengig. Kampen går på TV og folk blir kanskje skremt av regnet som er nå. Vi satser på at værmeldingen har rett og at det klarner opp, sier han optimistisk.

Bare for å komme til den andre runden, har klubben hentet inn rundt 90.000 kroner, ifølge Kvisle. Men på kamparrangementet forventes det vesentlig mer.

– Vi forventer å tjene inn rundt 200.000 kun på arrangementet. Som sagt er det væravhengig, men det er stor engasjement og det snakkes mye om kampen – også utenfor Tynset, sier han avslutningsvis.