Var lagkamerat med Martin Ødegaard - nå er den unge trønderen klar for Ajax

Det melder den nederlandske avisen Omrop Fryslan.

Tørset Johnsen gikk fra Rosenborg til Heerenveen i 2015. Nå har han gått videre opp trappene i nederlandsk fotball. Ajax er en av verdens største talentfabrikker og har fostret opp mange legendariske fotballspillere i historien - blant andre navnebror Dennis Bergkamp, som nå er assistenttrener i klubben.

Unggutten ble norgesmester med RBK på G16-nivå i 2014 og bidro til NM-gull til G19-laget før han dro til Nederland i 2015.

Ifølge Omrop Fryslan betaler Ajax to millioner euro for det unge angrepstalentet fra Tiller i Trondheim. Han må fortsatt gjennom den medisinske testen før han offisielt kan kalle seg Ajax-spiller.

– Var ikke mulig å beholde ham

Til det nederlandske nettstedet forteller teknisk sjef i klubben, Gerry Hamstra, at «Det er uheldig at et ungt talent som Johnsen forlater Herenveen. Som klubb har vi gjort alt for å beholde han, men dette var dessverre ikke mulig.»

- Han er en av våre største talenter. Når vi henter en spiller fra utlandet, så er det fordi vi ser en fremtidig spiller til førstelaget, sa Heerenveens ungdomstrener Gerald Sibon da Adresseavisen var i Nederland i 2015.

- Man kan definitivt se kvalitetene hans. Han er rask og en god avslutter som scorer viktige mål. Det er ikke vanskelig å se potensialet hans. Forventningene til ham er store, sa lagets danske kaptein Stefan Gartenmann den gangen.

Sitter i møte nå

Adresseavisen har vært i kontakt med både Johnsen selv og far Tor Gunnar Johnsen fredag ettermiddag, men ingen hadde anledning til å snakke. Unggutten selv avbrøt den korte samtalen, da han var på veg til et møte.

Tørset Johnsen har sammen med Morten Thorsby denne våren vært lagkamerat med Martin Ødegaard i Heerenveen. Mens oppmerksomheten har vært mer viet til den Real Madrid-utlånte drammenseren, har 19 år gamle Tørset Johnsen tatt store steg for ungdomslaget og også imponert i treningskamper for laget fra skøytebyen.

Lillebror i RBK

Den 22. juli i år spilte den norske trioen da tyrkiske Gençlerbirliği ble slått 1–0 i en treningskamp.

Lillebror Mikael spiller for Rosenborgs juniorlag i 2017.

