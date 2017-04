United og Chelsea kastet bort poeng: - To poeng som skylles rett ned i dass

Saken oppdateres.

Manchester United-West Brom 0–0, Burnley-Tottenham 0–2, Chelsea-Crystal Palace 1–2

Manchester United kastet bort to poeng hjemme mot West Bromwich, mens Crystal Palace sjokkerende slo Chelsea. Når Tottenham da gjorde jobben, tok de kraftig inn på i kampen om ligatittelen.

- De har mange spillere ute, som mange lag ville merket. Men de burde vunnet dette. De kjører kampen, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt om Manchester United.

– Men uansett hvordan du ser på det, er dette to poeng som du skyller rett ned i dass, sa Thorstvedt om Uniteds resultat.

Etter at Liverpool knuste Everton i Merseyside-derbyet tidligere på dagen, var presset på spesielt Manchester United og Tottenham for å holde avstanden i toppen av tabellen.

Samtidig var Chelsea ventet å få en enkel jobbe med å befeste den suverene ledelsen i ligaen, da Crystal Palace gjestet Stamford Bridge.

Chelsea fikk slite

Det åpnet oppskriftsmessig da Cesc Fabregas sendte Chelsea i ledelsen allerede etter fem minutter. Etter et flott spill med Hazard satte spanjolen inn 1–0 med venstrefoten.

Men kun to minutter etter hadde Palace utlignet. Wilfried Zaha satte inn London-klubbens første.

Og bare tre minutter etter det hadde Crystal Palace snudd det. Christian Benteke fikk Chelsea-fansen til å sette kaffen i halsen. Skulle det holde inn for bortelaget?

Tottenham gjorde jobben

Mens Chelsea presset for å komme tilbake, gjorde Tottenham og Manchester United det samme for å score i sine kamper. Det var Tottenham som skulle få tellende resultat først.

Mot et hjemmesterkt Burnley fikk Mauricio Pochetinos gutter slite, men etter 66 minutter satt kveldens første på Turf Moor. Eric Dier plukket en retur og satte ballen i kassa.

Kvarteret senere slo Dele Alli et flott innlegg på bakre til Heung-Min Son, som satte inn 2–0. Dermed hadde Tottenham gjort jobben sin, og tatt tilbake andreplassen på tabellen.

Frustrert United

Manchester United og West Bromwich leverte en traurig første omgang, som hadde minimalt med underholdning å by på. Over i den andre skulle dog United ta grepet på kampen.

Både Fellaini, Mkhitaryan og Rashford hadde store sjanser for å sikre tre poeng til hjemmelaget, men som flere ganger tidligere denne sesongen slet Manchester United med å score mot et kompakt bortelag på Old Trafford.

Mot slutten var United desperate for scoring, men inne i de fire overtidsminuttene klarte West Brom å stykke opp spillet til de røde, og klarte å frustrere hjemmelagets spillere.

Når heller ikke Chelsea klarte å hente inn Crystal Palaces ledelse, ble Tottenham og Liverpool de store vinnerne av lørdagens runde. Tottenham er nå bare sju poeng bak Chelsea.

Kanskje kan det bli spenning i kampen om ligagullet likevel?

Resultater lørdag:

Burnley – Tottenham 0-2, Chelsea – Crystal Palace 1-2, Hull – West Ham 2-1, Leicester – Stoke 2-0, Liverpool – Everton 3-1, Manchester United – West Bromwich 0-0, Southampton – Bournemouth -, Watford – Sunderland 1-0.

Senere kampstart: Southampton – Bournemouth (18.30)

Spilles søndag: Swansea – Middlesbrough, Arsenal – Manchester City.