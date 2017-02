United snublet mot bunnlaget Hull

Saken oppdateres.

Runde 23 i sesongen 2016/2017 av Premier League ble runden da nesten alle topplagene avga poeng. Derfor hadde Manchester United en gyllen mulighet til å spise seg inn på forspranget til topplagene.

Mens Manchester City herjet mot West Ham i London, var det lite herjing på Old Trafford. United slo ut Hull i Ligacupen, men det ble målløst da de møttes onsdag kveld. For tredje kamp på rad i Premier League for United.

Eldin Jakupovic i Hull-målet spilte en stor kamp og leverte flere flotte redninger, blant annet på avslutninger fra Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba. Etter en Juan Mata-sjanse i annen omgang måtte mållinjeteknologi tas i bruk for å avgjøre at ballen ikke hadde vært over linjen.

Men også Hull var farlig frampå. Med få minutter igjen skjøt Lazar Markovic i stolpen.

Hull har blitt det norske laget i Premier League, men ingen snakket norsk ute på banen da kampen startet. Omar Elabdellaoui kom inn i det 72. minutt for Hull, mens Adama Diomandé var ubenyttet reserve. Markus Henriksen er fortsatt skadd.

Manchester United ligger nå på sjetteplass, med 42 poeng. Fire poeng foran ligger Manchester City og Liverpool. Tottenham og Arsenal har 47 poeng hver, mens suverne Chelsea har 56 poeng.

Peter Crouch scoret sitt 100. Premier League-mål da han ga Stoke ledelsen mot Everton, men et selvmål av Ryan Shawcross ga gjestene 1–1 og uavgjort.