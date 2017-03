Mourinho gratulerte dommeren etter omstridt utvisning

Saken oppdateres.

Chelsea-Manchester United 1–0

Det ble ingen lykkelig retur til Stamford Bridge for José Mourinho, som måtte se sin gamle klubb sende hans Manchester United ut av FA cupen i kvartfinalen.

Den suverene ligalederen er i utgangspunktet vanskelige å møte, og oppgaven ble enda vanskeligere da Ander Herrera fikk sitt andre gule kort etter 35 minutter for en felling på Eden Hazard.

Utvisningen var omdiskutert, begge kortene var diskutable. Grunnen til det siste var trolig at dommer Micheal Oliver like før Herreras felling hadde advart United-spillerne om at de gjentatte fellingene av Hazard ville føre til gult kort neste gang.

United-spillerne samlet seg rasende rundt dommeren, mens Mourinho lo ironisk på sidelinjen.

Portugiseren fikk støtte fra ekspertene.

– Det er nesten ubegripelig at Oliver får dette til å bli to gule og rødt, sa Brede Hangeland i TV 2s studio. Han mente terskelen for å få gult kort burde være høyere når Herrera allerede hadde fått en advarsel.

– Her synes jeg Herrera blir straffet for at United var aggressive, la han til.

Mourinho og Antonio Conte havnet i en heftig diskusjon i første omgang, men etter kampen tonet Chelsea-sjefen det hele ned.

– Det er helt normalt for meg. Jeg vil vinne, han vil vinne. Det var ingenting, sa Conte.

Mourinho på sin side ville først ikke kommentere utvisningen, før han gjorde det likevel.

– Jeg vil ikke snakke om det røde kortet. Jeg vil bare si at jeg er stolt av spillerne mine og fansen, sier Mourinho.

– Vi kan analysere som vi vil. Men alle så kampen før det røde kortet og etter. Michael Oliver er en dommer med stort potensial, men på fire kamper har han dømt tre straffer og gitt et rødt kort. Jeg tok ham i hånden (etter denne kampen) og sa «mange gratulasjoner».

Sjelden målscorer

Da hadde Chelsea hatt de to største målsjansene i omgangen. Først ved Hazard som kun ble nektet av en glimrende redning av David De Gea etter først å ha rundtlurt Chris Smalling og resten av United-forsvaret.

Så ved Gary Cahill som også ble stoppet av en glimrende De Gea-redning på på hjørnesparket som fulgte Hazard-sjansen.

Det sto imidlertid 0–0 til pause, og da de vanlige målscorerne Hazard og Diego Costa ikke klarte å overliste De Gea, sto grovarbeideren N’Golo Kanté frem.

Passive United-spillere lot franskmannen få avslutte seks minutter etter pause. Skuddet fra 20 meter snek seg inn helt nede ved De Geas høyre stolpe, og denne gangen var til og med den lange spanjolen utspilt.

United slet med å skape særlig med sjanser med en spiller mindre på banen, men Marcus Rashford fikk en kjempemulighet fem minutter etter Kanté-målet. Et glimrende raid ble til slutt stoppet av en mesterlig redning fra Thibaut Courtois.

Gjestene kom aldri særlig mye nærmere, og på overtid klarte nesten hjemmelaget å kontre inn 2–0. Det var også de som hadde vært nærmest scoring etter Rashford-sjansen.

Dermed er Chelsea, Manchester City, Tottenham og Arsenal klare for semifinalene i verdens eldste fotballturnering på Wembley.

Ruud Gullit og Phil Neville sto for trekningen. Den endte med at Chelsea møter Tottenham og Arsenal spiller mot Manchester City.