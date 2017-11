United-stjerne saksøker skoprodusent for over 20 millioner

Dårlige kår for fritidsklubber og ungdomshus

Saken oppdateres.

Nettavisen siterer Daily Mail på at Fellaini tar New Balance til retten. Den belgiske stjernen krever 2,1 millioner pund, rundt 23 millioner norske kroner, for det han mener er skader på føttene etter bruk av selskapets fotballsko.

Fellaini skrev i 2012 under en fireårsavtale med selskapet, men valgte å avbryte sponsoratet. 29-åringen mener skoene var av dårlig kvalitet, og Uniteds materialforvalter måtte tilpasse skoene før han kunne spille i dem. Videre hevder han at føttene hans fikk «betydelige skader» når han brukte skoene, og at han gjentatte ganger skal ha sagt ifra om dette til skoprodusenten.

Fellainis mener han i perioder ikke kunne spille som følge av skadene han pådro seg, samt at prestasjonene på banen ble påvirket av skoenes påstått lave kvalitet.

Skoprodusenten avfeier søksmålet og hevder Fellaini tidligere har beskrevet selskapets sko som perfekte, og at han ved ett tilfelle bestilte tolv nye skopar.