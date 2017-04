United videre etter ekstraomganger. Men denne Zlatan-skaden bekymrer fansen

Saken oppdateres.

Manchester United - Anderlecht 2–1 (e.e.o. 3–2 sammenlagt)

Manchester United måtte slite, men da Marcus Rashford satte inn 2–1 i andre ekstraomgang var semifinaleplassen i Europa League sikret.

– Det avansementet her måtte Manchester United virkelig slite for. Anderlecht viste ingen respekt, og holdt godt stand lenge, sa Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

– Vi gjorde vanskeligere enn vi trengte. Vi skulle vært i en bedre posisjon etter den første kampen. Heldigvis fikk vi en scoring fra Marcus, og vi er videre, sa Michael Carrick i et intervju vist på Eurosport.

Potensiell stygg Zlatan-skade

Et kraftig skår i gleden for United-fansen var dog at Zlatan Ibrahimovic måtte av med det som så ut som en kneskade. Svensken hadde tydelig smerter før han forlot banen.

– Jeg har ikke snakket med ham, så jeg vet ikke, sa Carrick på spørsmål om skaden til Zlatan.

– Forhåpentligvis er det ikke alvorlig, la han til overfor BT Sports.

– Jeg tror ikke det er enkle skader verken for Zlatan eller Rojo. Jeg vil vente og se til alle tester er tatt, men jeg tipper det kan komme negative nyheter, sa Mourinho etter kampen ifølge BBC.

Det var da svensken hoppet opp for å nå en ball at han landet uten å klare å «bøye av kneet». I stedet så det ut til at kneleddet ble bøyd feil vei, og Zlatan hadde tydelig sterke smerter da han ble ført av banen. Dog gikk han av Old Trafford-matta for egen maskin, med litt støtte.

Mkhitaryan-scoring

Det så ut som vertene skulle kontrollere det hele inn da Henrikh Mkhitaryan satte inn 1–0 allerede før ti minutter var spilt.

Marcus Rashford fikk først en sjanse, før han på andre forsøk spilte fri armeneren som gjorde ingen feil.

Det var også Manchester United som tok initativet etter scoringen, og hadde flere farligheter, og keeper Ruben i Anderlecht-buret vartet opp med flere strålende redninger.

Rojo ut med skade

Allerede etter 20 minutter ble José Mourinho nødt til å gjøre endringer, da Marcos Rojo måtte av banen på båre. Midtstopperen har vært solid for de røde den siste tiden, og ble nå erstattet av Daley Blind.

Da tok det kun et par minutter før utligningen satt.

Youri Tielemans hamret ballen i tverrligger. Hjemmeforsvaret fikk ikke klarert ballen, og til slutt var det Sofiane Hanni som fikk æren av å sette inn 1–1. Da lå det an til ekstraomganger på Old Trafford.

Men United ville avgjøre dette i ordinær tid, og hadde flere fete sjanser til å gjøre nettopp det.

Store United-sjanser

Jesse Lingard var nære på ved et innlegg fra Luke Shaw, mens Marcus Rashford fikk en gigantsjanse alene med keeper, men fikk en litt lang berøring da han prøvde å runde Ruben.

Zlatan Ibrahimovic fikk noen minutter senere ballen foran kassa til Anderlecht, men avslutningen var svak til svensken å være.

Zlatan-skade

Når heller ikke Paul Pogba klarte å sette ballen i mål fra kloss hold, begynte klokka å tikke mot ekstraomganger.

Det siste som skjedde i ordinær tid var at Ibrahimovic gikk ned for telling etter å ha hoppet etter en ball. Reprisen viste at svensken ikke klarte å bøye av kneet i det han landet, og Zlatan ble liggende i smerter - og klarte ikke spille ekstraomgangene.

Rashford-magi

Men Manchester United presset på videre, og Anderlecht mistet ballen med en gang de fikk tak i den. Det handlet til slutt bare om når scoringen skulle komme.

Minuttet inn i andre ekstraomgang satt den for hjemmelaget.

Marcus Rashford tok ned ballen inne i feltet. Med to mann på seg dro han ballen lekkert til venstre, før han satte ballen nede til høyre for Ruben.

Da var mye gjort, og lite tydet på at et sluttkjørt bortelag skulle komme tilbake.

Det klarte de heller ikke. Manchester United skal spille semifinale i Europa League. Så gjenstår det å se om de får med seg den svenske superspissen dit, eller om skaden er så alvorlig som man frykter fra bildene.