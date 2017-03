Utrolig sjansesløseri i storoppgjøret: – Skulle ønske kampen aldri tok slutt

Saken oppdateres.

Manchester City - Liverpool 1–1:

Liverpool har hatt grepet på Manchester City i de forrige Premier League-oppgjørene. De fire siste oppgjørene mellom de to har Liverpool vunnet, sist 4–1 på nyttårsaften.

I dag ble det derimot en tøffere jobb for de rødkledde. Oppgjøret var utrolig sjanserikt, og de fleste av dem sto City for. Det var Liverpool som først tok ledelsen, men Pep Guardiolas menn svarte.

Men kampen endte med poengdeling, mest fordi ingen av lagene klarte å sette de enorme sjansene de skapte.

– Vi skulle gjerne hatt noen omganger til. Dette var sesongens aller beste fotballkamp, mente Jon Hartvig Børrestad i TV 2-studio.

– Man skulle ønske den aldri tok slutt. Det var sjanser du aldri skulle tro denne gjengen klarte å brenne, fortsetter TV 2-ekspert Petter Myhre.

Heftig kamp

Liverpools målscorer James Milner la ikke skjul på at det ble en heftig fotballkamp også for de som faktisk var involvert.

– Begge lag gikk ut og presset på. Jeg er sikker på at det var gøy å se på. City er et godt lag. De har gode løpere over hele banen, og all er skarpe. Det er ikke den enkleste dagen å komme hit på. Vi kan ikke være for skuffet med ett poeng, sier Milner til BBC .

– For hvilket som helst lag i verden er det absolutt greit å ta ett poeng mot Manchester City, sier trener Jürgen Klopp.

City-manager Pep Guardiola sier det er en av hans beste dager som manager.

– Du kan ikke forestille deg! Det er en av mine beste dager i karrieren som manager. Jeg er så stolt. Energien og slik vi spilte, det er en av mine beste dager som manager, sier spanjolen.

– Når man går inn i en kamp etter ti seire er ingenting spesielt. Du må tenke over situasjonen, hvordan vi spilte mot dem, et topplag. De har eksepsjonelle spillere. Det betyr mye for meg, og det er derfor jeg er så glad, sier Guardiola.

Kjempemulighet

Manchester City var desidert hissigst innledningsvis, stort sett med Raheem Sterling eller Leroy Sané i sentrum. Men Liverpool klarte foreløpig å holde unna.

De hadde også en eventyrlig mulighet til å ta ledelsen på Ethiad da Kevin De Bruyne kunne tre gjennom til Sané, som igjen la inn foran mål. Det var flere spillere på vei mot ballen, men nærmest var Fernandinho. Han skled ballen ut på feil side av stolpen.

I etterkant kom City-spillerne med store protester, da de mente Sterling hadde blitt forhindret i å nå den ballen. Men det ble altså ikke dømt straffespark.

Verdensherredømme til disse to lagene om de hadde lært seg å sette sjansene sine #2pl — Kasper Wikestad (@TV2Wikestad) March 19, 2017

Straffescoring

Det ble det imidlertid noen få minutter etter pause, da Gaël Clichy gikk inn i en duell med Roberto Firmino. Franskmannen var oppe i skulderhøyde, og ble dømt for farlig spill.

Fra ellevemetersmerket var James Milner kanonsikker, og sendte gjestene foran.

Men City fortsatte å presse, og spilte seg til de aller beste mulighetene. Etter 70 minutter satt den endelig, også.

De Bruyne la denne gangen inn fra kanten, der Sergio Agüero hadde en enkel jobb med å sette ballen i mål.

Utrolig bom

Men Liverpool hadde også sine sjanser til å avgjøre kampen. Roberto Firmino ble også spilt gjennom, da han lekent flikket ballen videre til Adam Lallana, som stormet frem, helt upresset, foran mål. Men engelskmannen bommet på en sjanse han utvilsomt burde satt.

– Det er en av de største missene jeg har sett på dette nivået, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Resultater Premier League søndag: Manchester C. – Liverpool1-1 Middlesbrough – Manchester U.1-3 Tottenham – Southampton 2–1

De totalt 94 minuttene inneholdt helt enormt med store sjanser - som ingen av lagene klarte å sette. På overtid hadde også Agüero en utrolig sjanse bare få meter fra mål. Men den ballen feide argentineren langt over tverrliggeren.

– Det har vært et helt ellevilt tempo. Det er også derfor jeg tror de brenner så store sjanser. At de brenner sånne sjanser er utrolig sjelden. Men jeg tror det har med intensiteten i kampen å gjøre. Det var så hektisk hele tiden, sier Petter Myhre.