VG: Vålerenga henter tidligere Godset- og RBK-keeper

Saken oppdateres.

Det er kun detaljer som gjenstår før overgangen kan offentliggjøres av Vålerenga, skriver avisen .

Forrige sesongen var Adam Larsen Kwarasey (29) Rosenborg-keeper, men i vinter ble han hentet av den danske toppklubben Brøndby. I Danmark har det imidlertid nesten ikke blitt spilletid.

Gjenforenes med gulltreneren fra 2013

Kwarasey – som både har norsk og ghanesisk statsborgerskap – har kun fått tillit i to seriekamper og to cupkamper for Brøndby.

Vålerenga-trener Ronny Deila kjenner godt til 29-åringen fra Oslo. I 2013 vant de to seriegull sammen i Strømsgodset. I 2014 prøvde Kwarasey lykken i USA, for MLS-klubben Portland Timbers. I fjor ble han hentet tilbake til Norge, av Rosenborg, som han ble både serie- og cupmester med.

