VM-klare Bendtner brøt sitt eget løfte: – Jeg måtte spørre

Saken oppdateres.

Irland – Danmark 1–5 (1–5 sammenlagt)

Med en maktdemonstrasjon sikret danskene en plass i sommerens VM i Russland. Det var en ekstatisk RBK-spiss som lot seg intervjue etter storseieren i Dublin.

– Det er helt perfekt. Det er så mye tro og kvalitet i laget, så selv da vi havnet under hadde vi den magiske følelsen som man av og til opplever, sier Bendtner i et intervju vist på MAX.

– Alle spillerne, selv dem som ikke spilte, hadde en følelse av at ingen kunne ta dette fra oss, og det så man utpå banen. Alle kjempet knallhardt, sier en lykkelig Bendtner på gresset i den irske hovedstaden.

Han ble byttet inn drøye fem minutte før slutt, og fikk æren av å avslutte målshowet. Christian Eriksen herjet i storseieren, scoret hat trick og var kampens store spiller. Tottenham-stjernen tar også vanligvis straffesparkene for Danmark, men da Bendtner ble felt på overtid, så han sitt snitt til å score.

RBK-spissen, som tar straffespark for klubblaget, sier selv at han i tidligere kamper hadde lovet å holde seg unna dersom de fikk muligheten fra 11 meter. Mot Irland gjorde han et unntak.

– Det startet allerede mot Romania i Parken. Da sa jeg at jeg skulle holde meg borte dersom vi fikk et straffespark, og lot Christian ta det. Men nå hadde vi allerede scoret fire, så da måtte jeg selvfølgelig spørre om å få ta det. Og selv om Christian hadde scoret fire, så ga han det til meg.

Det var voldsomme jubelscener da VM-plassen var i boks, men 29-åringen røper at hans feiring blir noe begrenset.

– Det blir kjedelig for meg dessverre, for jeg har et tidlig fly hjem i morgen.