VM-kvaliken ferdig i natt - nå er alle 32 lagene klare

Peru er klar for sitt første fotball-VM siden 1982 etter 2-0-seier over New Zealand i natt. Dermed er alle 32 lagene klare.

Seedingsgruppene ser slik ut:

Nivå 1: Russland, Tyskland, Brasil, Portugal, Argentina, Belgia, Polen, Frankrike.

Nivå 2: Spania, Sveits, England, Colombia, Mexico, Uruguay, Kroatia, Peru.

Nivå 3: Island, Costa Rica, Sverige, Tunisia, Egypt, Senegal, Iran, Danmark.

Nivå 4: Nigeria, Japan, Marokko, Panama, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Australia, Serbia.

RUSSLAND

TRENER: Stanislav Tsjertsjesov

PROFILER: Igor Akinfejev, Alan Dzagojev, Aleksandr Kokorin.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Utslått i gruppespillet i 1994, 2002 og 2014 (Sovjetunionen nådde kvartfinalen i VM tre ganger og tok fjerdeplassen i 1966.

KVALIFISERING: Er vertsnasjon og spilte ikke kvalik.

FRANKRIKE

TRENER: Didier Deschamps

PROFILER: Hugo Lloris, Raphaël Varane, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Verdensmester på hjemmebane i 1998, andreplass i 2006. Bronse i 1986 og 1958.

KVALIFISERING: Vant sin gruppe foran Sverige og Nederland.

PORTUGAL

TRENER: Fernando Santos

PROFILER: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, André Silva, Pepe, João Moutinho.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Tredjeplass i 1966, fjerdeplass i 2006.

KVALIFISERING: Vant sin gruppe foran Sveits på målforskjell.

TYSKLAND

TRENER: Joachim Löw

PROFILER: Manuel Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller, Julian Draxler, Toni Kroos, Mesut Özil, Emre Can.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Regjerende verdensmester (2014). Også verdensmester 1954, 1974, 1990 (som Vest-Tyskland).

KVALIFISERING: Ubeseiret i sin gruppe foran Nord-Irland, Tsjekkia og Norge.

SERBIA

TRENER: Mladen Krstajic (midlertidig)

PROFILER: Aleksandar Mitrovic, Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic, Branislav Ivanovic, Aleksandar Kolarov, Dusan Tadic.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Gruppespill i 2010. Også i 2006 (som Serbia og Montenegro). Jugoslavia ble nummer fire i 1962.

KVALIFISERING: Vant sin gruppe foran Irland, Wales og Østerrike.

POLEN

TRENER: Adam Nawalka

PROFILER: Robert Lewandowski, Wojciech Szczesny, Kamil Glik, Lukas Piszczek, Arkadiusz Milik.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Tredjeplass i 1974 og 1982.

KVALIFISERING: Vant sin gruppe foran Danmark.

ENGLAND

TRENER: Gareth Southgate

PROFILER: Harry Kane, Dele Alli, John Stones, Gary Cahill, Joe Hart.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Verdensmestere på hjemmebane i 1966. Fjerdeplass i 1990.

KVALIFISERING: Vant sin gruppe foran Slovakia og Skottland.

SPANIA

TRENER: Julen Lopetegui

PROFILER: David de Gea, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, David Silva, Isco, Álvaro Morata.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Verdensmestere i 2010. Fjerdeplass i 1950.

KVALIFISERING: Vant sin gruppe foran Italia.

BELGIA

TRENER: Roberto Martínez (Spania)

PROFILER: Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Fjerdeplass i 1986, kvartfinale i 2014.

KVALIFISERING: Vant sin gruppe suverent, foran Hellas og Bosnia-Hercegovina.

ISLAND

TRENER: Heimir Hallgrímsson

PROFILER: Birkir Már Sævarsson, Ragnar Sigurdsson, Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Alfred Finnbogason.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Kvalifisert for første gang.

KVALIFISERING: Vant sin gruppe foran Kroatia, Ukraina og Tyrkia.

SVEITS

TRENER: Vladimir Petkovic

PROFILER: Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Stephan Lichtsteiner.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Kvartfinale i 1934, 1938 og på hjemmebane i 1954.

KVALIFISERING: Vant playoff mot Nord-Irland etter å ha blitt nummer to i sin gruppe bak Portugal.

KROATIA

TRENER: Zlatko Dalic

PROFILER: Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic, Nikola Kalinic, Mario Mandzukic, Dejan Lovren.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Bronse i 1998. Gruppespill i 2002, 2006 og 2014.

KVALIFISERING: Vant playoff mot Hellas etter å ha blitt nummer to i sin gruppe bak Island.

TUNISIA

TRENER: Nabil Maãloul

PROFILER: Wahbi Khazri, Youssef Msakni.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Gruppespill i 1978, 1998, 2002 og 2006.

KVALIFISERING: Vant sin afrikanske gruppe foran DR Kongo.

NIGERIA

TRENER: Gernot Rohr (Tyskland)

PROFILER: John Obi Mikel, Odion Ighali, Victor Moses.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Åttedelsfinale i 1994, 1998 og 2014.

KVALIFISERING: Vant en knallhard afrikansk gruppe foran Zambia, Kamerun og Algerie.

MAROKKO

TRENER: Hervé Renard (Frankrike)

PROFILER: Medhi Benatia, Sofiane Boufal, Hakim Ziyech.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Åttedelsfinale i 1986, gruppespill i 1970, 1994 og 1998.

KVALIFISERING: Vant sin afrikanske gruppe foran Elfensbenskysten.

SENEGAL

TRENER: Aliou Cissé

PROFILER: Sadio Mané, Keita Baldé Diao, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, de tidligere TIL-spillerne Kara Mbodj og Saliou Ciss.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Kvartfinale i sitt eneste VM tidligere, i 2002.

KVALIFISERING: Vant sin afrikanske gruppe foran Burkina Faso, Kapp Verde og Sør-Afrika.

EGYPT

TRENER: Héctor Cúper (Argentina)

PROFILER: Liverpools Mohamed Salah og Arsenals Mohamed Elneny. Den 44-årige keeperen Essam El-Hadary er fortsatt aktiv og kan bli tidenes eldste spiller i et VM-sluttspill.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Gruppespill i 1990, første runde i 1934.

KVALIFISERING: Vant sin afrikanske gruppe foran Uganda, Ghana og Kongo.

IRAN

TRENER: Carlos Queiroz (Portugal)

PROFILER: Tidligere Fulham-spiller Ashkan Dejagah og Heerenveen-spiss Reza Ghoochannejhad. Mjøndalen-keeper Sosha Makani kan komme med i troppen.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Røk ut i gruppespillet i 1978, 1998, 2006 og 2014.

KVALIFISERING: Vant én av to asiatiske grupper foran Sør-Korea.

SØR-KOREA

TRENER: Shin Tae-yong

PROFILER: Tottenhams Son Heung-min og Swanseas Ki Sung-yueng.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Fjerdeplass på hjemmebane i 2002, åttedelsfinale i 2010.

KVALIFISERING: Nummer to, bak Iran, i sin asiatiske gruppe.

JAPAN

TRENER: Vahid Halilhodzic (Bosnia-Hercegovina)

PROFILER: Maya Yoshida, Shinji Kagawa, Keisuke Honda, Shinji Okazaki.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Åttedelsfinale i 2002 og 2010.

KVALIFISERING: Vant én av to asiatiske grupper foran Saudi-Arabia.

SAUDI-ARABIA

TRENER: Edgardo Bauza (Argentina)

PROFILER: Fahad Al-Muwallad, Mohammad Al-Sahlawi.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Åttedelsfinale i 1994. Ikke deltatt siden 2006.

KVALIFISERING: Nummer to, bak Japan, men foran Australia, i sin asiatiske gruppe.

MEXICO

TRENER: Juan Carlos Osorio (Colombia)

PROFILER: Andrés Guardado, Carlos Vela, Javier «Chicharito» Hernández, Héctor Moreno.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Kvartfinale i 1970 og 1986. Åttedelsfinale i de seks siste sluttspillene.

KVALIFISERING: Vant den nord- og mellomamerikanske kvalifiseringen (CONCACAF).

COSTA RICA

TRENER: Óscar Ramírez

PROFILER: Cristian Gamboa, Celso Borges, Christian Bolaños, Bryan Ruiz.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Kvartfinale i 2014, åttedelsfinale i 1990.

KVALIFISERING: Nummer to, bak Mexico, i CONCACAF-kvalifiseringen.

PANAMA

TRENER: Hernán Darío Gómez (Colombia)

PROFILER: Lausanne-spiss Gabriel Torres, La Coruña-spiss Ismael Díaz, Dinamo Bucuresti-keeper Jaime Penedo.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Er kvalifisert for første gang.

KVALIFISERING: Nummer tre i CONCACAF-kvalifiseringen, like foran Honduras.

BRASIL

TRENER: Tite

PROFILER: Neymar, Philippe Coutinho, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Willian, Fernandinho.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Verdensmestere fem ganger (1958, 1962, 1970, 1994 og 2002).

KVALIFISERING: Vant den søramerikanske kvalifiseringen overlegent.

URUGUAY

TRENER: Óscar Tabárez

PROFILER: Luis Suárez, Edinson Cavani, José María Giménez, Diego Godín.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Verdensmester i 1950 og på hjemmebane i 1930. Fjerdeplass i 1954, 1970 og 2010.

KVALIFISERING: Andreplass, bak Brasil, i den søramerikanske kvalifiseringen.

ARGENTINA

TRENER: Jorge Sampaoli

PROFILER: Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Nicolas Otamendi, Javier Mascherano.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Verdensmester i 1986 og på hjemmebane i 1978. Andreplass i 2014, 1990 og 1930.

KVALIFISERING: Nummer tre i den søramerikanske kvalifiseringen.

COLOMBIA

TRENER: José Pékerman (Argentina)

PROFILER: Davinson Sánchez, Carlos Bacca, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Radamel Falcao.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Kvartfinale i 2014, åttedelsfinale i 1990.

KVALIFISERING: Fjerdeplass i den søramerikanske kvalifiseringen.

DANMARK

TRENER: Åge Hareide (Norge)

PROFILER: Christian Eriksen, Nicklas Bendtner, Simon Kjær, Kasper Schmeichel.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Kvartfinale i 1998, åttedelsfinale i 1986 og 2002, gruppespill i 2010.

KVALIFISERING: Vant playoff mot Irland etter å ha blitt nummer to i sin gruppe bak Polen.

SVERIGE

TRENER: Janne Andersson

PROFILER: Emil Forsberg, Andreas Granqvist, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Sebastian Larsson, Ola Toivonen.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Sølv på hjemmebane i 1958, bronse i 1994 og 1950, fjerdeplass i 1938.

KVALIFISERING: Vant playoff mot Italia etter å ha blitt nummer to i sin gruppe bak Frankrike.

Disse fire lagene spiller om de to siste plassene:

AUSTRALIA

TRENER: Ange Postecoglou

PROFILER: Tim Cahill, Tom Rogic, Mile Jedinak, Aaron Mooy, RBK-back Alex Gersbach.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Åttedelsfinale i 2006, gruppespill i 1974, 2010 og 2014.

KVALIFISERING: Vant to playoff-oppgjør, først mot Syria, deretter mot Honduras etter først å ha blitt nummer tre i sin asiatiske kvalik-gruppe, bak Japan og Saudi-Arabia.

PERU

TRENER: Ricardo Gareca (Argentina)

PROFILER: Jefferson Farfán, André Carrillo, Yoshimar Yotún.

TIDLIGERE VM-PRESTASJONER: Kvartfinale i 1970, mellomrunde i 1978, første runde i 1930, gruppespill i 1982.

KVALIFISERING: Vant playoff mot New Zealand etter å ha blitt nummer fem i den søramerikanske kvalifiseringsgruppen.