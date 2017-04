Vellykket operasjon for Bartra: - Han opplevde bussangrepet som et sjokk

Saken oppdateres.

Den spanske landslagsspilleren ble skadd da Borussia Dortmunds spillerbuss ble rammet av tre eksplosjoner tirsdag kveld. Spillerne var på vei til klubbens hjemmebane for å spille mesterligakvartfinale mot franske Monaco da sprengladningene ble detonert på utsiden.

Bartra ble skadd av glass-splinter han fikk over seg da bakruten på bussen ble pulverisert i eksplosjonen.

Natt til tirsdag ble 26-åringen operert for brudd i håndleddet, og fra sykehuset ble det også rapportert om at midtstopperen hadde flere fremmedlegemer i armen som måtte fjernes.

– Alt har gått bra

Onsdag formiddag bekreftet Borussia Dortmund-president Reinhard Rauball at det etter forholdene står bra til med Bartra.

– Vi har fått vite at alt har gått bra, sa han til TV-kanalen NTV med henvisning til det kirurgiske inngrepet som ble gjort.

Spillerens far, Jose Bartra, har latt seg intervjue av spanske medier. Han opplyser at sønnen trolig kan forlate sykehuset om et par dager.

– Vi snakket sammen i går etter operasjonen, og han sa at han hadde det helt fint, sa Jose Bartra.

– Det er sant at han opplevd det (eksplosjonene) som et sjokk. Det første han hørte var et høyt smell og en eksplosjon. Deretter kjente han smerte i hodet og armen, og han skjønte ikke hva som hadde skjedd, tilføyde han.

Samlet på trening

De andre spillerne var samlet på trening på klubbens treningsfelt dagen etter bussdramaet. Der gjorde man de siste forberedelsene til den utsatte kampen mot Monaco. Tysk politi hadde skjerpet sikkerheten rundt treningen.

I Dortmund-leiren tror man samtidig at spillerne løser onsdagens oppgave.

– Jeg er sikker på at laget kan klare dette, sier klubbpresident Reinhard Rauball til tyske ZDF.

– Vi må vende tilbake til hverdagen så raskt som mulig. Det finnes ikke noe annet alternativ, sier Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke til Bild – og tilføyer:

– Denne klubben er utrolig sammensveiset. Dette knytter oss enda sterkere sammen. Men til sjuende og sist må spillerne på banen, og der handler alt om konsentrasjon og fokus. Det blir den største utfordringen.

Spillerne tilbrakte natten til onsdag hjemme sammen med sine familier.

Skjerpet sikkerhet i München

Sikkerheten er også kraftig skjerpet rundt Real Madrids stjernegalleri foran onsdagens mesterligamøte med Bayern München i Tyskland.

Rundt 30 polititjenestemenn med skuddsikre vester ble tirsdag kveld satt inn som ekstramannskap for å ivareta sikkerheten på München-hotellet der Real Madrid-stjernene er innlosjert.

Beredskapen var høy i München gjennom hele natten.

Onsdag formiddag opplyste en talsmann for tysk politi at 80 politimenn mer enn opprinnelig planlagt vil være til stede på kampen i München. Det totale antallet blir dermed 450.

Ifølge den tyske storavisen Bild ble spillerbussene til både Bayern München og Real Madrid kjørt bort og stasjonert på et sikkert sted etter eksplosjonene tirsdag.

Tysk politi opplyser at begge de to bussene vil bli gjennomsøkt av sporhunder før spillerne får gå ombord onsdag kveld.

Mesterligakampen ble utsatt i ett døgn. Onsdag kveld må Bartra følge lagkameratene på TV fra sykesengen.

(©NTB)