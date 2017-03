Saken oppdateres.

Kan vi regne med å få et godt landslag når vi har det så godt? Kan det være slik at velstanden, levestandarden og alle mulighetene livet gir oss, gjør noe med drivkreftene til å bli best?

Vi elsker å prate om talentene i norsk fotball, og det er ikke måte på hvor mange unge vi ser med forbløffende egenskaper. Han der må da bli landslagsspiller om noe år, sier vi. Men noen år senere forsvinner de i den store gruppen som aldri tok det siste steget.

Talent er et bedragersk begrep. Noen går så langt som å hevde at en ener er skapt av 20 prosent naturtalent og 80 prosent hardt arbeid. Hvis viljen ikke er sterk nok, er naturtalentet til liten hjelp.

Hvem orker å jobbe fysisk hardt i et land der vi kan nyte alle goder og har så mange fristende karrièreveier? Å bli født med en sølvskje i munnen kan svekke drivkreftene til å arbeide hardt nok. Her ligger kanskje noe av forklaringen på at så få norske fotballspillere når opp, enten det er med klubblag, landslag eller som legionærer i de største ligaene?

Tendensen forteller at de beste spillerne rekrutteres fra middels eller dårlig kår, og helst i land der fotballen er en av få veier ut av fattigdommen. Påfallende mange av de beste britiske kom fra slummen i det østlige London. Storklubbene rekrutterte fra Øst-Europa og Afrika, men nå hentes stadig flere stjerner fra Sør-Amerika.

Vi var forbauset over at islandske spillere som ikke hadde utmerket seg spesielt i norsk eliteserie, kunne slå England og Østerrike, og spille uavgjort mot Portugal og Ungarn. Det var ingen Messi eller Cristiano Ronaldo på det laget, men de 11 utvalgte var villige til å gå gjennom ild og vann for landet sitt. Hver og en personifiserte at uttrykket «å blø for drakta» er mer enn en floskel.

I tillegg til mye annet var de et produkt av den økonomiske krisen. Norges landslag er preget av vår velstand.

Jeg tror bestemt at Lars Lagerbäcks norske tropp har bedre ferdigheter enn den islandske han dro til EM i Frankrike med, og han har et bedre mannskap enn Drillo startet sin eventyrferd med høsten 1990, men det betyr ikke at sluttproduktet blir bedre. Til syvende og sist avgjør det som sitter i hodet. Er spillerne dedikerte nok til oppgaven, er de hundre prosent lojale til kollektivet, satser de livet i hver duell og orker de å ta de blytunge returløpene?

Dette er de samme spillerne som i årevis er løftet opp med lovord og ros om hvor flinke de er. Slikt gjør noe med selvbildet. Noen av dem avslører iblant en påfallende mangel på ydmykhet. De skjeller ut mediene og tviholder på at de presterer bedre enn kritikerne hevder. Per-Mathias Høgmos landslag ble et patetisk skue på flere vis.

Er det ikke et dårlig tegn hvis den smule suksess det gir å være best i Norge, går til hodet på dem? Det har selvfølgelig Lars Lagerbäck sett som den slu rev og smarte fotballmannen han er. Derfor har han bedrevet dagene i England og Irland med å ta spillerne ned på jorda. Psykologen er satt på dør. Svensken bedriver sin egen amatørpsykologi som handler om hva som må til for å vinne fotballkamper.

Luftige visjoner om nyskapende fotball, finurlige begreper som kantbildeavhengig sideforskyvingsdimensjon, troen på at norske spillere var overlegne i individuell ballbehandling og det hodeløse fokuset på angrep mens forsvarsspillet ble forsømt, forledet både spillere og menigmann. Er det ikke rart at det er nå først, med den jordnære svensken, at vi har fått en landslagssjef vi forstår, en som snakker vårt fotballspråk?

Se hvem som ble vraket fra troppen og man får indikasjoner om hvor Lagerbäck vil. Laget hans kommer ikke alltid til å bestå av de beste spillerne, men de han mener kan gjøre den beste jobben for Norge. Synd at Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tettey takket nei. De to passer inn bildet av Lagerbäcks landslag. De var blant dem som hadde så sterk drivkraft til å bli best at de sto igjen og terpet etter trening på Lerkendal. Allerede der skilte seg ut fra mengden.

Jeg finner ikke et fnugg av romantisk tankegang i Lagerbäcks retorikk. Her handler det om hardt arbeid, moral og stålvilje. Han har valgt en kaptein som har de rette holdningene, og det er flere som har dem under huden. Men er de mange nok som ikke er smittet av velstandens sykdomstegn?

