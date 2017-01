Vil ikke kommentere interessen fra Nederland

Saken oppdateres.

Nederlandske AZ Alkmaar ønsker seg sterkt Jonas Svensson.

Men både RBK og 23-åringen selv er svært ordknappe rundt den konkrete interessen.

– Ingen kommentar, sier Jonas Svensson til Adresseavisen.

– Nei, slikt kommenterer vi ikke, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Begge svarer på direkte spørsmål om den konkrete interessen fra nederlandske AZ Alkmaar, slik Adresseavisen skrev fredag kveld.

Adresseavisen vet at nederlenderne, som er topp fem i den nederlandske æresdivisjonen, har vært i kontakt med Rosenborg om en overgang for Svensson.

Ved midnatt 31. januar stenger overgangsvinduet, slik at det begynner å bli kort tid med tanke på å bli enige.

Svensson var svært ordknapp da han snakket med Adresseavisen søndag, etter å ha stått over Ranheim-kampen dagen før.

Årsaken til det var, både ifølge Svensson selv og RBK, fordi han har slitt litt med en lyskeskade.

– Jonas er skadet, og det er årsaken til at han ikke spiller. Men jeg regner med at han er klar igjen over helgen, sier Ingebrigtsen.

Dermed blir spørsmålet om RBK slipper høyrebacken til den nederlandske klubben.

AZ Alkmaar har vært interessert i Svensson siden i fjor vår.

I sommer takket RBK for øvrig nei til et bud fra tyrkiske Trabzonspor på om lag 15 millioner kroner, pluss klausuler.