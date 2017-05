Zahid-straffe reddet Vålerenga i sluttminuttene

Ikke klar for eksamen? Her er skippertakstriksene som gir resultater

Studentjubel for Macron

Frustrerte seere etter at storkampen gikk i frys: – Skjønner at folk er forbannet

Ikke klar for eksamen? Her er skippertakstriksene som gir resultater

Studentjubel for Macron

Frustrerte seere etter at storkampen gikk i frys: – Skjønner at folk er forbannet

Saken oppdateres.

Vålerenga 1–1 Stabæk

ULLEVAAL: I sin kamp nummer 100 i Eliteserien reddet Ghayas Zahid 1–1 for Vålerenga hjemme mot Stabæk.

Straffesparket kom etter at Bård Finne gikk ned i en duell med Stabæks keeper Mande Sayouba.

Dommer Kai Erik Steen tok betenkningstid før han blåste på ellevemeteren.

Da hadde Stabæk ledet i nesten én omgang etter at Tonny Brochmann sendte gjestene foran med en lekker scoring på overtid i 1. omgang.

Gjestene fra Bekkestua kom best i gang i vindkastene på Ullevaal. Moussa Njie, med en fortid i Vålerenga, satte ballen i stolpen etter et kvarters spill. Med VIF som statister.

Men hjemmelaget spilte seg inn i kampen. Blant annet klarte kaptein Christian Grindheim å skape en del farligheter med sine løp rundt Stabæks forsvarsfirer.

Likevel var Stabæk igjen nærmest scoring da Njie ble spilt nydelig gjennom av Tortol Lumanza. Men Njie fikk aldri avsluttet alene med VIF-keeper Marcus Sandberg.

Det hardnet til i duellspillet også. Noe Ivan Näsberg fikk merke da Daniel Granli sendte ham i bakken midtveis i 1. omgangen.

Vålerenga stilte uten Moa, Muhamed Keita, SImen Juklerød og Rasmus Lindkvist i troppen. Etter 36 minutter var det også slutt for Ivan Näsberg.

En vi så relativt lite til før pause, var Eliteseriens toppscorer Ohi Omoijuanfo. 23-åringen fra Oslo, med syv mål så langt i sesongen, fikk lite å jobbe på topp for seriens overraskelseslag.

Straffet etter supermiss

Noe å jobbe med fikk Abdisalam Ibrahim. VIFs midtbanemann fikk en gavepakke av en målsjanse rett før pause. Bård Finne misset alene med Stabæks keeper, returen fikk «Abdi» rett i beina på hel volley på fem meter. Men Ibrahim misset. Han bredsidet ballen opp på tribunen i stedet for inn i mål.

En gedigen målsjanse.

Det dro seg mot en målløs 1. omgang på Ullevaal da Stabæk igjen gjenvant ballen inne på VIFs banehalvdel.

Og etter litt om og men, fikk Tonny Brochmann ballen rettvendt. Med yttersiden av høyrefoten skrudde han lekkert inn 0–1 via stolpen.

En fantastisk scoring og ledelse til Stabæk halvveis.

Det må kalles flyt for Toni Ordinas´ menn som kom «levende» fra den store VIF-sjansen like før.

Åtte minutter etter pause fikk målscorer Brochmann en mulighet til å sette sitt andre for kvelden. Han fikk stå helt alene på bakre stolpe, og kunne nærmest spasere ballen over streken. Men VIF-keeper Sandberg reddet i siste liten.

Jaktet utligning - fikk betalt

2. omgang var åpen. Det skjedde noe i begge ender av banen så og si hele tiden.

Ghayas Zahid hadde en stor mulighet før pause, og fikk også VIFs største etter hvilen. Men symptomatisk nok for Vålerenga ville ikke ballen i mål.

Ronny Deila kastet innpå kraftspissen Henrik Kjelsrud Johansen de siste 20 minuttene i håp om at spissen kunne krige inn utligningen.

For VIF hadde et initiativ i matchen. Men den siste brikken manglet. Den foran mål. Samtidig var Stabæk flinke til å spille seg ut og beholde roen da VIF presset på for scoring.

Stabæk er gode på kontringer, noe de har bevist. Noe duoen Njie/Omoijuanfo viste ved et par anledninger i 2. omgang. De gangene de fikk muligheten, utfordret de Vålerenga-forsvaret. Uten at de klarte å skape de store sjansene.

Men Stabæk-supporterne var fornøyde og sang «er det alltid så stille over der» og pekte mot mot Klanen.

Bård Finne kunne sikret 1–1 fem minutter før full tid da han fikk vendt opp skutt fra god posisjon. Men Stabæk-keeper Mande Sayouba reddet mesterlig.

Like etter fikk Finne i bakken i duell med Stabæks keeper. Etter å ha tenkt seg om blåste dommer Kai Erik Steen straffespark. Det så ut som et noe billig straffespark.

Stabæk-spillerne samlet seg rundt dommeren. Uten at kamplederen gjorde om avgjørelsen.

I sin kamp nummer 100 i Eliteserien satte Ghayas Zahid ballen i mål - to minutter før slutt.

Dermed reddet Zahid ett poeng for Vålerenga.