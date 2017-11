Zlatan brøt lang tradisjon da han kuppet gamleklubbens gullfeiring

To av disse får terningkast seks

Malmö vant årets Allsvenskan på suverent vis allerede i midten av oktober. Men pokalen måtte de vente med til etter sesongen. Men da ble det til gjengjeld storfint besøk. Byens største sønn, Zlatan Ibrahimovic skulle bære pokalen inn på banen, og sette det på bordet foran presidenten i det svenske fotballforbundet, Karl-Erik Nilsson.

Det var i alle fall planen. For det er ikke alltid så lett å styre hva Zlatan skal gjøre. Den svenske superstjernen fløy inn med privatjet for å se kampen mot Häcken.

Øredøvende jubel

Som planlagt kom den skadede Manchester United-spilleren inn på banen med et Malmö-skjerf rundt halsen, og Allsvenskan-pokalen i hendene. Selvsagt til øredøvende jubel fra Malmö-supporterne på tribunen.

I det han passerte gruppen med dresskledde menn fra offisielt hold, hilste han på, sa noen korte ord og lo, før han passerte bordet uten å gi noen tegn til å sette fra seg pokalen. I stedet ga han tegn til at sin tidligere lagkamerat og Malmös kaptein Markus Rosenborg skulle følge etter, og gikk bort til spillergruppen som ventet.

Rosenberg fikk pokalen fra Zlatan når han kom opp på podiet, og så kunne Malmö-spillerne feire seriegullet og ferdig sesong.

Hadde et tydelig oppdrag

Flere kilder sier til Expressen etter seremonien at Zlatan hadde et tydelig oppdrag, nemlig å sette pokalen fra seg på prisbordet hvor spillernes medaljer lå og ventet. Det ble også sagt av stadionspeakeren før seremonien startet.

Den svenske tradisjonen er at presidenten i fotballforbundet deler ut pokalen, men det fikk han ikke gjøre denne gangen. Det var Markus Rosenborg fornøyd med.

– Det er klart at det er spesielt å få pokalen fra ham. Han er et ikon i klubben, og i svensk fotball, sier Rosenberg til Expressen.

I en SMS til Expressen sier fotballpresidenten at de hadde en avtale med Ibrahimovic på forhånd om hvordan det skulle gjøres, men avslutter likevel meldingen slik.

– Vi og de andre er svært fornøyde, skriver han til Expressen.

Kan ende i Malmö

Zlatan kom hjem til Malmö for å se sesongens siste kamp mot Häcken. Under kampen satt han ved siden av klubbens sjef, Håkan Jeppsson. Han fortalte at de ønsker å knytte seg til Zlatan etter karrièren.

– Vi har en større diskusjon om hva Zlatan skal gjøre etter karrièren, og om han kan gjøre noe i Malmö. Han har veldig sterke bånd til byen og klubben, sa han til Aftonbladet.

For øvrig var banen full av Malmö-legender. Krister Kristensson, Steffan Tapper, Janne Möller og Daniel Anderson var til stede under utdelingen.