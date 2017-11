Zlatan-comeback da United knuste Newcastle

Sesongdebuten en stor skuffelse for Hegle Svendsen

Saken oppdateres.

Seieren gjør at United (26 poeng) fortsatt er tabelltoer i Premier League, åtte poeng bak byrival City som leder.

Anthony Martial, Chris Smalling, Paul Pogba og Romelu Lukaku scoret målene for «de røde djevlene» lørdag. Dwight Gayle sendte Newcastle i føringen, men Rafael Benítez' mannskap måtte likevel strekke våpen til slutt.

Veteranspissen Zlatan Ibrahimovic pådro seg en alvorlig korsbåndsskade mot Anderlecht i europaligaen i vår, men lørdag var United-profilen på benken da «de røde djevlene» tok imot «The Magpies».

Ellevill jubel

Svensken kom inn kvarteret før slutt, og hjemmefansen jublet omtrent hver gang han var borti ballen. Ibrahimovic-mål ble det ikke, en god mulighet på tampen til tross, men United-manager José Mourinho er nok svært tilfreds med å ha kraftspissen tilbake i aksjon.

Lørdag var det 216 dager siden svenskens forrige kamp, ifølge statistikktjenesten Opta.

Midtbanemannen Paul Pogba var også tilbake lørdag. Franskmannen, som hadde vært på sidelinjen siden september, var toneangivende for hjemmelaget underveis. Scoringen hans til 3-1 kom etter flott samspill med Marcus Rashford i det 54. minutt.

Fem poeng over nedrykk

Newcastle og Benítez ligger på 11.-plass i Premier League etter 12 runder. Laget har 14 poeng så langt, fem mer enn West Ham på direkte nedrykk.

Dwight Gayle ga bortelaget føringen etter et knapt kvarter på Old Trafford. Scoringen kom etter en feil av Uniteds svenske stopper Victor Lindelöf. Gayle satte ballen sikkert i mål via lengste stolpe.

I det 37. minutt utlignet imidlertid Anthony Martial, før Chris Smalling headet United i ledelsen like før pause. Pogba og Romelu Lukaku sørget for å fastsette sluttresultatet til 4-1. Det var en lettelse for United-spiss Lukaku, som har slitt foran kassen den siste tiden.

(NTB)