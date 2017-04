Zlatan mener United-troppen er for dårlig: – Treneren gjør absolutt maks med det laget han har

Saken oppdateres.

Med kjøpene av blant andre Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan, samt ansettelsen av Jose Mourinho som manager, trodde mange at Manchester United skulle kjempe helt i toppen av Premier League. I stedet ligger de på sjetteplass, hele 21 poeng bak ledende Chelsea, med to kamper mindre spilt.

Selv om klubben brukte svimlende 1,8 milliarder kroner på spillerkjøp sommeren 2016, mener Ibrahimovic at tabellplasseringen er fortjent.

– Jeg synes treneren gjør absolutt maks med det laget han har. To hundre prosent. Om vi var gode nok til å være nummer én, så hadde vi vært nummer én på tabellen, sier svensken til Daily Mail.

11 ligatitler på 13 år

Zlatan har vunnet 11 ligatitler på de siste 13 årene han har vært fotballspillere, med Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan og Paris St-Germain. I år er det kun syltynn teori som kan gi Zlatan sin tolvte ligatittel.

Med sjetteplassen de innehar for øyeblikket er det heller ikke en Europa-høst i vente for laget fra Manchester. Klubben kan likevel kvalifisere seg til Champions League gjennom en plass blant de fire beste i Premier League, eller gjennom triumf i Europaligaen der de fortsatt er med.

Det er en situasjon som er uvanlig for Ibrahimovic.

– Selv topp 4 er en skuffelse, for siste gang jeg ikke vant en tittel var i 2012 da Milan ble nummer to. Sist gang før det var med Ajax i 2003. Jeg er ikke vant til å være der jeg er nå, sier Zlatan til Daily Mail.

Det er vel kjent at Ibrahimovic har et godt forhold til sin manager, og han skryter av måten Mourinho kommuniserer med sine spillere.

– Han er veldig direkte. Han liker å se deg inn i øynene og fortelle deg om du er dritt eller ikke. Jeg foretrekker det slikt. I pausen mot Everton fortalte han oss at vi ikke var gode nok. Vi må få høre det, for det stemte, sier Zlatan ifølge Daily Mail.

Krever åpen lommebok

Mye tyder på at Jose Mourinho er enig med sin store stjerne. Han har tydelig gitt uttrykk for at Ed Woodward og Uniteds eiere bør åpne lommeboka. Han mener stallen United har i dag ikke er god nok til å utfordre sin forrige arbeidsgiver, Chelsea.

– Troppen vi har nå er ikke dårlig, men om du spør meg er vi langt unna å ha det laget jeg vil ha. Veldig langt unna. Vi hadde et overgangsvindu. Vi brukte ikke det neste. Vi trenger ett nytt vindu. Vi trenger definitivt å forbedre stallen, sier Mourinho ifølge Daily Mail.

Framtiden til Ibramhimovic er svært usikker. Han har kontrakt til sommeren, og ryktene sier at han er på vei til USA og LA Galaxy.